Nghi án thanh niên dùng xăng đốt nhà, rượt chém người yêu cũ đồng giới

Đời sống 09/06/2023 15:53

Công an huyện Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau) đang tiếp nhận điều tra nghi án nam thanh niên tạt xăng đốt nhà, rượt chém người yêu cũ đồng giới sau chia tay.

Dẫn nguồn tin từ báo Dân Việt, ngày 9/6, Công an huyện Đầm Dơi đang làm việc với T.N.L (quê thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) để làm rõ hành vi dùng xăng đốt nhà người yêu cũ.

Sáng nay, anh N.B.P (26 tuổi, ngụ ấp Tân Điền B, xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi) đến trình báo công an xã về việc L tạt xăng đốt phòng, rượt chém mình.

Theo anh P kể lại, trước đây giữa anh và L có quan hệ tình cảm đồng giới. Do xảy ra mâu thuẫn nên P chủ động chia tay. Sau đó, L thường xuyên tới làm phiền P.

Sau đó, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn, nên P. chủ động chia tay. Bực tức Linh đe dọa sẽ đâm P., nên người này lo sợ chạy về nhà mẹ ruột là bà D.T.B.E. ở ấp Tân Điền B.

Nghi án thanh niên dùng xăng đốt nhà, rượt chém người yêu cũ đồng giới - Ảnh 1
Công an điều tra làm rõ thanh niên tạt xăng đốt nhà người yêu cũ đồng giới - Ảnh: Dân Việt 

Theo thông tin ghi nhận trước đó từ Báo Giao Thông, đến khoảng 23h ngày 8/6, P. đang ngủ trong phòng thì nghe tiếng động bên ngoài cửa sổ. Khi P. ngồi dậy, bất ngờ bị Linh tạt xăng vào phòng, rồi châm lửa đốt.

Lúc này, P. cùng mẹ ruột là bà E. kịp thời bỏ chạy ra khỏi nhà, nhưng vẫn bị Linh cầm dao rượt theo.

Chạy được một đoạn, Linh đuổi kịp và xông tới định chém P. Giữa 2 bên xảy ra giằng co, cây dao rơi xuống vuông tôm.

Chưa dừng lại, Linh nhào tới đè P. xuống bờ vuông tôm bóp cổ, P. la lớn kêu cứu nên Linh bỏ chạy. Còn P. đến công an trình báo.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

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