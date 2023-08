Xin lấy xe ra sớm không thành, cô gái liền đăng bài lên MXH 'bốc phốt' CSGT

Dẫn nguồn tin từ báo Người Lao Động, Ngày 9/6, Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội đối với N.K.N (SN 1996; ngụ thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn) với số tiền 5 triệu đồng về hành vi "có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ.

Trước đó, vào ngày 29/5, trong lúc Công an huyện Trà Ôn đang thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ và đường thủy nội địa mà trong cơ thể có chất ma tuý, vi phạm nồng độ cồn… thì N. đến và xin tổ tuần tra được lấy xe máy ra sớm.