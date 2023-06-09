Xin lấy xe ra sớm không thành, cô gái liền đăng bài lên MXH 'bốc phốt' CSGT

Đời sống 09/06/2023 12:26

Sau khi tổ tuần tra giải thích không thể thực hiện yêu cầu trả xe vì phát hiện trong người cô gái có chứa nồng độ cồn, cô gái liền có động thái xúc phạm, lăng mạ người thi hành công vụ.

Dẫn nguồn tin từ báo Người Lao Động, Ngày 9/6, Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội đối với N.K.N (SN 1996; ngụ thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn) với số tiền 5 triệu đồng về hành vi "có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ. 

Trước đó, vào ngày 29/5, trong lúc Công an huyện Trà Ôn đang thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ và đường thủy nội địa mà trong cơ thể có chất ma tuý, vi phạm nồng độ cồn… thì N. đến và xin tổ tuần tra được lấy xe máy ra sớm. 

Lý do là vì trước đó N. cho người thân mượn xe và bị tổ tuần tra lập biên bản tạm giữ phương tiện do vi phạm nồng độ cồn. Thời điểm này, N. đang nhậu chung với người bạn nên trong người cũng có nồng độ cồn. 

Sau khi tổ tuần tra giải thích và không thực hiện theo yêu cầu thì N. đã có lời nói xúc phạm lực lượng CSGT đang thi hành nhiệm vụ. Chưa dừng lại, N. còn quay clip rồi đăng lên Facebook. Tuy nhiên, sau đó nhận thấy việc làm của mình là sai, N. đã tự nguyện gỡ bài viết đã đăng. 

Xin lấy xe ra sớm không thành, cô gái liền đăng bài lên MXH 'bốc phốt' CSGT - Ảnh 1
Cô gái đăng bài lên mạng xã hội, xúc phạm người thi hành công vụ - Ảnh: Người Lao Động 

Theo thông tin ghi nhận trước đó từ báo Tiền Phong, Công an huyện Đầm Hà, Quảng Ninh cho biết, thông qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng đã phát hiện 2 trường hợp sử dụng tài khoản Facebook cá nhân tên “Thuy Tung Ngthuy” và “Phương Hoa” đăng tải thông tin về hoạt động của tổ công tác Công an xã Đầm Hà. Nội dung đăng tải còn có ý xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức trên không gian mạng. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng huyện Đầm Hà điều tra và xác định 2 trường hợp vi phạm là N.T.T (SN 1995, trú xã Đầm Hà) và N.T.P.H (SN 2002, trú tại xã Tân Lập).

Tại cơ quan công an, N.T.T đã thừa nhận hành vi thông báo hoạt động tuần tra kiểm soát giao thông của lực lượng công an trên Facebook để mọi người biết, né tránh sự kiểm tra, kiểm soát, xử lý của cơ quan thực thi công vụ. Còn N.T.P.H thừa nhận có những câu từ bình luận xúc phạm uy tín của lực lượng công an khi bình luận trong bài đăng tải của chị N.T.T.

Xin lấy xe ra sớm không thành, cô gái liền đăng bài lên MXH 'bốc phốt' CSGT - Ảnh 2
Lực lượng chức năng xử lý trường hợp vi phạm - Ảnh: Tiền Phong 

Sau khi làm việc với công an, cả 2 trường hợp trên đã nhận thức được vi phạm của bản thân, gỡ bỏ bài đăng, đồng thời đính chính, xin lỗi cơ quan chức năng.

Căn cứ tài liệu xác minh, thu thập được, Công an huyện Đầm Hà đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.T.T về hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật; Xử phạt hành chính đối với N.T.P.H về hành vi xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Mỗi trường hợp bị xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng.

 

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Từ khóa:   cô gái vi phạm xúc phạm CSGT vi phạm giao thông

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