Mới đây, Công an tuyên bố chính thức khởi tố ông Nguyễn Văn Oanh (57 tuổi, ngụ tỉnh Long An) về hành vi giết người.

Dẫn nguồn tin từ báo Dân Trí, ngày 8/6, Công an tỉnh Tiền Giang vừa thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Oanh (57 tuổi, ngụ tỉnh Long An) để điều tra hành vi Giết người.

Tối 23/5, Oanh và vợ hờ là Hồ Thị Thu T. (45 tuổi, ở thị xã Gò Công) cãi nhau về việc không được ngủ chung.

Tức giận, Oanh ra ngoài lấy đoạn dây điện dài 2m, một đầu cắm vào ổ điện, đầu còn lại chích vào cổ bà T..

Nạn nhân cố vùng vẫy thoát thân nhưng người đàn ông ghì chặt tóc, chích điện vào sau gáy thêm một cái. Thấy bà T. cầu xin, bị can mới buông tha. Sau đó, chở đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công để điều trị.

Hiện trường xảy ra vụ án - Ảnh: Dân Trí

Theo thông tin ghi nhận trước đó từ báo Lao Động, sau khi nhận được thông tin về vụ việc này, cơ quan công an đã tiếp nhận báo cáo và tiến hành điều tra. Tuy nhiên, khi cảnh sát đến hiện trường, ông Oanh đã lấy theo đồ đạc và sợi dây điện đã sử dụng để tấn công và lẩn trốn khỏi hiện trường. Tuy nhiên, ba ngày sau đó, ông đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai của ông Oanh, hành động đáng tội này được thực hiện do ông nghi ngờ bà Thu T. có quan hệ tình cảm với một người khác, và ông đã dùng điện để khiến bà sợ hãi, không dám ngoại tình.

Vụ án này đang tiếp tục được cơ quan chức năng tiến hành điều tra để xác định đầy đủ các thông tin và tài liệu cần thiết. Ông Oanh sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng của hành vi của mình, và công lý sẽ được làm rõ trong quá trình xét xử sắp tới. Sự tàn ác và man rợ của hành vi này không chỉ gây chấn động cho gia đình nạn nhân mà còn là một lời cảnh báo đối với xã hội về tình trạng bạo lực gia đình và cuồng ghen ngày càng gia tăng.

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