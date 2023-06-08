Vụ giết người phân xác ở Bình Dương, nạn nhân bị giết ở nơi khác rồi đưa đến phi tang

Tin nóng 08/06/2023 15:37

Vụ án giết người phân xác rúng động tại Bình Dương, đã khiến người dân không khỏi hoang mang, lo sợ khi chưa có thông tin chính thức về hung thủ.

Dẫn nguồn tin từ báo Dân Trí, ngày 8/6, theo Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, quá trình khám nghiệm và giám định ADN, công an xác định 2 chân, tay cháy xém đặt trong túi du lịch được phát hiện tại phường Tân Phước Khánh (TP Tân Uyên, Bình Dương) là của một người.

Nơi phát hiện là địa điểm phi tang, không phải là hiện trường chính của vụ án (nạn nhân bị giết ở nơi khác).

Đại tá Chính thông tin, sau khi nhận tin báo của người dân, công an tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ điều tra. Các lực lượng vào cuộc truy tìm tung tích nạn nhân cũng như các bộ phận khác như đầu, cổ, thân...

Vụ giết người phân xác ở Bình Dương, nạn nhân bị giết ở nơi khác rồi đưa đến phi tang - Ảnh 1
Túi du lịch chứa bộ phận của nạn nhân - Ảnh: Dân Trí 

Đến hiện tại vẫn chưa có kết quả, chưa xác định được tung tích nạn nhân.

Theo nhận định, nhiều khả năng nạn nhân là người từ các địa phương khác (không loại trừ khả năng nạn nhân là người nước ngoài, người không quốc tịch) đến Bình Dương sinh sống, làm việc. 

Theo nguồn tin ghi nhận trước đó từ báo Tiền Phong, vụ án mạng được phát lộ vào chiều muộn 24/5, một nhóm trẻ đi chơi trong bãi đất trống tại tổ 1, khu phố Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh, TP.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương thì phát hiện chiếc túi bị cháy. Khi các bé mở túi ra xem thì thấy có đôi chân người nên hoảng sợ bỏ chạy đi thông báo với người dân sống gần khu vực hiện trường.

Vụ giết người phân xác ở Bình Dương, nạn nhân bị giết ở nơi khác rồi đưa đến phi tang - Ảnh 2
Hiện trường 2 chân, tay bị cháy xém đặt trong túi du lịch - Ảnh: Tiền Phong 

Nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đến phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Theo kết quả khám nghiệm, trên bãi đất trống có 1 túi màu đỏ được bọc trong túi nilon màu đen. Ngoài đôi chân bị cháy sém lộ ra mà nhân chứng phát hiện, công an còn phát hiện thêm 2 cánh tay đang trong thời kỳ phân hủy. 

Theo thông tin ghi nhận mới nhất từ VnExpress, ngày 27/5, Công an Bình Dương cho biết kết quả phân tích mẫu ADN phần thi thể bị đốt cháy tại phường Tân Phước Khánh (TP Tân Uyên) là nam giới, tuổi 30-35, cao 1,55-1,59 m. Nạn nhân bị sát hại cách đây 10 ngày, hiện trường gây án có thể ở nơi khác, các phần thi thể sau đó được đưa đến bãi đất trống phi tang.

Công an tỉnh Bình Dương đã phát thông báo truy tìm lai lịch nạn nhân, đồng thời trích xuất hình ảnh camera trong khu vực để nhận diện người có liên quan. 

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