Sự việc xảy ra vào chiều ngày 7/6, một người ngoại quốc tử vong tại nhà ở quận 1, Công an TP.HCM khẩn trương điều tra làm rõ.
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Dẫn nguồn tin tử VTC News, vào chiều 7/6, Công an quận 1 phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra vụ người nước ngoài chết trong căn nhà trên địa bàn.
Thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, công an nhận tin báo về việc người đàn ông nước ngoài tử vong trong căn nhà ở hẻm Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1.
Theo thông tin ghi nhận từ báo Pháp Luật TP.HCM, Công an sau đó phối hợp phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, lấy lời khai người xung quanh để làm rõ nguyên nhân.
Theo người dân, người đàn ông nước ngoài thuê căn nhà trong hẻm được chừng ba năm và làm làm nghề dạy tiếng Anh.
Chiều ngày hôm trước, cư dân vẫn còn thấy người đàn ông này ra ngoài mua thức ăn cho đến khi hay tin sự việc.
Thi thể người đàn ông sau đó được đưa về nhà xác để phục vụ điều tra.