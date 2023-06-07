Đi nhậu say về, lời qua tiếng lại với hàng xóm người đàn ông bị đánh tử vong

Tin nóng 07/06/2023 12:32

Sự việc thương tâm xảy ra vào ngày 3/6 vừa qua, sau khi đi nhậu về, cãi nhau với hàng xóm, người đàn ông bị đánh đến tử vong.

Dẫn nguồn tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 7/6, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Sỹ Khánh (49 tuổi, ngụ xã Ea Na, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người. 

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 16h ngày 3/6, ông Khánh đi chăn bò về nhà rồi ra vườn đào hố để trồng cây cà phê. Do có mâu thuẫn với nhau từ trước nên ông Phạm Huy Bừng (55 tuổi, hàng xóm của ông Khánh) đến gần chửi bới.

Lúc này, ông Khánh thấy ông Bừng đã say rượu nên im lặng không nói lại. Thấy vậy, ông Bừng tiếp tục chửi rồi 2 người xảy ra lời qua tiếng lại. Một lúc sau, ông Bừng xông vào dùng tay đấm vào mặt ông Khánh nhưng người này tránh được.

Bực tức, ông Khánh đã lấy một cây gậy gỗ gần đó đánh liên tiếp 2 cái vào đầu khiến ông Bừng gục tại chỗ. 

 

Đi nhậu say về, lời qua tiếng lại với hàng xóm người đàn ông bị đánh tử vong - Ảnh 1
Cơ quan công an đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Sỹ Khánh để điều tra về hành vi giết người - Ảnh: Người Lao Động 

 

Theo nguồn tin ghi nhận trước đó từ tạp chí điện tử Người Đưa Tin, trước đó vào ngày 21/7/2021, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Thủy, 56 tuổi, trú phường Tự An, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, trưa 19/7, chị T. đi làm về phát hiện bố là ông Lê Tu., 74 tuổi, ở đường Phạm Hồng Thái, TP.Buôn Ma Thuột nằm bất tỉnh trong nhà, trên người có nhiều vết thương.

Nghĩ rằng bố mình bị té nên chị T. hô hoán người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tại đây, các bác sỹ cho biết ông Tu. đã tử vong.

Đi nhậu say về, lời qua tiếng lại với hàng xóm người đàn ông bị đánh tử vong - Ảnh 2
Người nhà cử hành tang lễ cho ông Tu. - Ảnh: Người Đưa Tin 

Tại cơ quan công an, Thủy khai nhận, hôm xảy ra sự việc, Thủy đang có chuyện tức giận với người nhà của mình nên đi tìm người nhà về để giải quyết chuyện gia đình.

Nghĩ người nhà của mình đang ở trong nhà ông Tu. không chịu về nên Thủy qua trước cổng nhà ông Tu. gọi, nhưng không thấy ai mở cửa.

Lúc này, Thủy cầm theo 1 khúc gỗ dài khoảng 70 cm và trèo tường vào nhà ông Tu. để tìm người nhà.

Khi vào trong nhà, gặp ông Tu., giữa 2 người có lời qua tiếng lại và xô xát. Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Thủy đã lấy 1 cây rựa, cây sắt và chiếc bay trong nhà đánh nhiều nhát vào đầu, người ông Tu..

Đến khi thấy ông Tu. nằm bất động, Thủy trèo tường về lại nhà mình, tắm rửa, thay bộ quần áo dính máu gói vào bịch nilon đem ra vứt vào sọt rác trước nhà chị của mình ở kế bên.

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