Một người đàn ông trèo từ nóc nhà xuống, đâm người tình của vợ cũ nhiều nhát dao, sau đó lại treo cổ tự tử nơi mình đã gây án.

Dẫn nguồn tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 7/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang củng cố hồ sơ, làm rõ nguyên nhân vụ mâu thuẫn tình cảm, khiến 1 người chết, 1 người bị thương trên địa bàn phường Vĩnh Tân, TP Tân Uyên.

Khoảng 5h30 ngày 6/6, Công an phường Vĩnh Tân nhận được tin báo có vụ án xảy ra tại khu phố 2, phường Vĩnh Tân (TP Tân Uyên, Bình Dương), thủ phạm đã treo cổ tự tử.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng - Ảnh: Người Lao Động

Theo thông tin ghi nhận trước đó từ báo Dân Trí, chị N.T.N. và Võ Băng Phi (SN 1984) là vợ chồng, đã có với nhau 2 người con nhưng đã ly hôn 1 năm nay.

Chị N. sau đó có quan hệ tình cảm với anh Đ.T.B. (SN 1979). Tối ngày 5/6, anh B. đến nhà chị N. chơi rồi ngủ lại.

Rạng sáng ngày 6/6, Phi trèo từ nóc nhà xuống dưới rồi đâm anh B. nhiều nhát khiến nạn nhân bị thương nặng. Sau đó, Phi khống chế chị N. không cho ra ngoài.

Đến 5h cùng ngày, Phi vào phòng ngủ treo cổ tự tử. Lúc này, chị N. thoát ra ngoài, báo cho chính quyền địa phương.

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