Người phụ nữ bị sét đánh tử vong tại chỗ khi đang đi chăn trâu

Tin nóng 07/06/2023 11:42

Người dân hoang mang, lo lắng khi nhiều ngày qua, khắp các tỉnh thành liên tục xảy ra các tai nạn chết người do bị sét đánh.

Dẫn nguồn tin từ báo Sức khỏe & Đời sống, vào sáng 7/6, thông tin từ UBND xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang cho biết, trong cơn mưa dông chiều qua (6/6), tại khu vực cạnh sân bóng thuộc thôn Ngọc Sơn đã xảy ra vụ sét đánh khiến 1 người tử vong.

Nạn nhân là chị Lê Thị K (SN 1987) ở thôn Quang Hiển, xã Quang Thịnh. Một số người dân gần đó cho biết, lúc này chị K đang chăn trâu thì bị sét đánh. 

Cũng liên quan đến tình hình mưa dông kèm theo lốc xoáy, sấm sét, chiều 4/6, 2 vợ chồng ở xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đi làm rẫy đã bị sét đánh.

Vụ việc khiến người vợ tử vong tại chỗ còn người chồng bị thương được người dân phát hiện đưa vào bệnh viện điều trị. 

Người phụ nữ bị sét đánh tử vong tại chỗ khi đang đi chăn trâu - Ảnh 1
Những ngày qua, liên tiếp xảy ra các vụ sét đánh trong mưa dông gây chết ngườ - Ảnh: Sức khỏe & Đời sống 

Theo ghi nhận thông tin trước đó từ báo Tuổi Trẻ, vào khoảng 7h30 ngày 14/7, trên địa phận thôn 6, xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Cụ thể, chị Quách Thị T. (sinh năm 1985) và chị Bùi Thị N. (sinh năm 1988), cùng trú tại thôn Bãi Lóng, xã Thạch Bình, khi đang di chuyển chung trên xe máy trên đường đi làm thì bị sét đánh tử vong. 

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Nho Quan đã phối hợp với chính quyền các xã Phú Sơn, Thạch Bình đưa thi thể các nạn nhân về gia đình để lo hậu sự.

Nạn nhân khác cũng bị sét đánh nhưng sau khoảng 1 tiếng đã hồi phục sức khỏe.

Chủ tịch UBND xã Thạch Bình Vũ Dũng cho biết, địa điểm xảy ra vụ sét đánh thuộc khu vực giáp ranh 2 xã Phú Sơn và Thạch Bình, cách nhà các nạn nhân khoảng 7km. Thời điểm xảy ra vụ việc trên địa bàn có mưa lớn. UBND xã Thạch Bình đã chỉ đạo các lực lượng, đoàn thể của xã phối hợp với gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân.

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