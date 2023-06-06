Một học sinh lớp 9 bị đánh nhập viện sau buổi thi tuyển sinh lớp 10

Tin nóng 06/06/2023 11:00

Sự việc xảy ra vào ngày 6/6, hai học sinh lớp 9 nảy sinh mâu thuẫn, sau đó ẩu đả khiến một em bị thương nặng phải nhập viện.

Dẫn nguồn tin từ báo Tri Thức và Cuộc Sống, vào sáng ngày 6/6, Công an huyện Tân Yên, Bắc Giang cho biết đang điều tra vụ gây rối, cố ý gây thương tích trên địa bàn xã Lam Cốt, khiến một người bị thương.  

Theo lãnh đạo UBND xã Lam Cốt, sáng 4/6, 2 học sinh lớp 9 xảy ra mâu thuẫn sau khi hoàn thành buổi thi vào THPT.

 

Một học sinh lớp 9 bị đánh nhập viện sau buổi thi tuyển sinh lớp 10 - Ảnh 1
Hai học sinh lớp 9 đánh nhau sau buổi thi tuyển sinh lớp  10 - Ảnh: Tri Thức và Cuộc Sống 

 

Theo thông tin ghi nhận từ báo Dân Trí, tại đoạn đê ở thôn Chản, xã Lam Cốt, 2 học sinh này đánh nhau.  Sau đó, có thêm một người khác tham gia vụ ẩu đả. Vụ việc khiến một học sinh nhập viện cấp cứu.

Trước thông tin nạn nhân bị bắn bằng súng, lãnh đạo địa phương không xác nhận và cho biết chính quyền chưa ghi nhận thông tin nào như trên. 

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