Xôn xao đôi vợ chồng ở Hà Nội ly hôn, bố mẹ chồng đòi con dâu 1 tỷ tiền chăm cháu và ở trọ

Dẫn nguồn tin từ báo Phụ Nữ Việt Nam, vào ngày 5/6, trên mạng xã hội rầm rộ chia sẻ câu chuyện vợ - chồng li hôn , bố mẹ chồng đòi tiền công trông cháu và tiền con dâu ở nhà chồng tổng cộng hơn 1 tỷ đồng. Bài viết do luật sư Hà Trọng Đại (cũng là người trực tiếp đòi lại công bằng cho người vợ) đăng tải đã nhận được nhiều ý kiến trước câu chuyện trên.

Ly hôn tay trắng ra khỏi nhà (mặc dù trong suốt hơn chục năm sống chung, 2 vợ chồng chị đã xây được 1 căn nhà trên đất của Chồng ( do Bố mẹ cho trước khi kết hôn). Giờ tay trắng, lại bị Bố Mẹ chồng làm đơn yêu cầu Chị phải trả tổng cộng 1.015.000.000. ( một tỷ 15 triệu)....."

"Lần đầu tiên trong lịch sử tại Tòa: Vợ - Chồng li hôn , Bố Mẹ Chồng đòi tiền trông Cháu 600 triệu đồng, tiền Con dâu ở trọ nhà chồng: 2,5 triệu/tháng × 11 năm 8 tháng = 415 triệu.

Được biết Luật sư Đại đã tham gia vụ việc được hơn nửa năm nay, ngày hôm nay (5/6/2023) 2 phía gia đình đã có mặt tại tòa để giải quyết và lá đơn yêu cầu độc lập đòi con dâu 1 tỷ tiền chăm cháu, ở trọ cũng được gửi lên tòa trong ngày hôm nay.

Đơn yêu cầu độc lập bố mẹ chồng bố mẹ chồng đòi con dâu 1 tỷ tiền chăm cháu, ở trọ sau khi hai vợ chồng ly hôn - Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam

Theo thông tin ghi nhận từ VietNamNet, chị Dương và anh Vương kết hôn năm 2007, có 2 con chung (sinh năm 2007 và 2012). Anh Vương làm nghề tự do, còn chị Dương tốt nghiệp đại học kinh tế và đang làm trong ngành Bưu điện.

Anh Vương được bố mẹ cho một mảnh đất tại quận nội thành Hà Nội. Hai vợ chồng anh vay mượn và dồn toàn bộ tiền tích cóp xây một ngôi nhà kiên cố.

Sau 16 năm bên nhau, cặp đôi mâu thuẫn trong cuộc sống nên quyết định chia tay. Khi họ làm thủ tục ly hôn, gia đình chồng chị Dương cho rằng mảnh đất và ngôi nhà là của họ, chị Dương sẽ không được chia tài sản này.

Và điều khiến luật sư Hà Trọng Đại bức xúc, đó chính là lá đơn bố mẹ chồng chị Dương gửi tòa án. Theo đó, sau khi sinh 2 con, hết thời gian nghỉ thai sản, chị Dương phải đi làm, để 2 con ở nhà cho ông bà nội trông.

Đến khi ra tòa làm thủ tục, bố mẹ chồng chị Dương đòi tiền công chăm sóc cháu nội của mình.

Trong đơn, bố mẹ chồng chị viết: “Việc chăm bẵm 2 cháu đều do vợ chồng tôi đảm nhận. Kể từ lúc các cháu còn nằm nôi ẵm ngửa cho tới khi đi nhà trẻ, rồi bước vào lớp 1.

Như vậy, vợ chồng tôi phải chăm sóc mỗi cháu 5 năm, tương đương 60 tháng. Vậy tổng cộng là 120 tháng.

Nay yêu cầu chị Dương trả công chúng tôi như sau:

120 tháng x 5 triệu/tháng = 600.000 triệu đồng”.

Không chỉ đòi tiền công chăm sóc cháu nội, bố mẹ chồng chị Dương còn đòi chị phải trả 415 triệu tiền thuê nhà trọ. Đây là khoảng thời gian chị sinh sống trong ngôi nhà được xây trên mảnh đất được bố mẹ anh Vương cho.

“Chị Dương coi ở địa chỉ trên là ở trọ nên chúng tôi yêu cầu chị trả tiền trọ trong thời gian 11 năm 8 tháng, quy ra là tiền trọ và điện nước:

142 tháng x 2,5 triệu/tháng = 415 triệu đồng”.

Như vậy, tổng số tiền bố mẹ chồng đòi chị Dương là 1.015.000.000 đồng (Một tỷ không trăm mười lăm triệu đồng).

Đơn bố mẹ chồng chị Dương yêu cầu con dâu phải trả tiền chăm sóc cháu, tiền thuê trọ. Ảnh: Luật sư Hà Trọng Đại - Ảnh: VietNamNet

Khi ra tòa làm thủ tục, giữa thời tiết nắng nóng, chị Dương chỉ biết khóc vì yếu thế.

Luật sư Đại cho biết đây là trường hợp ly hôn có tình huống hi hữu lần đầu tiên ông gặp trong suốt thời gian làm nghề.

Theo quan điểm của ông, hoàn toàn có đủ căn cứ để chị Dương yêu cầu chia tài sản là ngôi nhà trên đất. Và đơn yêu cầu độc lập của bố mẹ chồng chị là không có căn cứ. Khi tòa có phán quyết cuối cùng, luật sư Đại sẽ có thông tin tới báo chí.