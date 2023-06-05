Gã trai giật tóc, ép nữ nhân viên quán bar vào khách sạn rồi giở trò đồi bại

Tin nóng 05/06/2023 08:02

Sau khi từ quán bar trở về, gã thanh niên có hành vi bạo lực, cưỡng ép nữ nhân viên quán bar vào khách sạn để quan hệ tình dục.

Dẫn nguồn tin từ VietNamNet, vào ngày 3/6, Công an TP Móng Cái, Quảng Ninh cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Kiên (SN 1990, trú khu 3, phường Hải Hòa, TP Móng Cái) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 18 tuổi.

Trước đó sáng ngày 1/6, Công an TP Móng Cái tiếp nhận nguồn tin từ chị C.T.T.C (SN 2007, trú huyện Ba Chẽ, là nhân viên quán bar Kinh Đô, phường Trần Phú, TP Móng Cái) về việc bị một nam thanh niên đánh rồi ép buộc quan hệ tình dục. 

Gã trai giật tóc, ép nữ nhân viên quán bar vào khách sạn rồi giở trò đồi bại - Ảnh 1
Nguyễn Văn Kiên tại cơ quan Công an - Ảnh: VietNamNet 

Theo thông tin ghi nhận trước đó từ báo Nghệ An 24h, sáng 1/6, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Móng Cái tiếp nhận nguồn tin từ chị T, sinh năm 2007, trú tại tỉnh Quảng Ninh (là nhân viên quán bar ở phường Trần Phú, TP Móng Cái) về việc bị một đối tượng đánh rồi ép buộc vào khách sạn Sunshine thuộc khu 3, phường Ka Long, thành phố Móng Cái thực hiện hành vi hiếp dâm.

Quá trình điều tra xác định, khoảng 1h30 ngày 1/6, tại quán bar P.H ở thành phố Móng Cái, sau khi uống bia và nghe nhạc cùng Nguyễn Văn Kiên, chị T. được Kiên đón taxi và rủ đi chơi nhưng từ chối. Sau đó, T đòi đi về phòng trọ của mình để nghỉ ngơi nhưng Kiên yêu cầu taxi đưa T đến khách sạn Sunshine.

Tại khu vực trước cửa khách sạn, do không muốn đi vào trong phòng nên chị T đã bỏ đi ra ngoài thì bị Kiên đuổi theo, giật tóc và tát đồng thời đe dọa, ép buộc phải vào phòng cùng mình. Trong phòng 304, chị T. tiếp tục chống cự thì bị Kiên đe dọa nên buộc phải chấp nhận. Vụ việc đang được Công an thành phố Móng Cái điều tra, làm rõ.

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