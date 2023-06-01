Bắt giữ người đàn ông 57 tuổi xâm phạm thiếu nữ 15 tuổi tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Thấy cô con gái có biểu hiện lo lắng, khóc lóc bất thường gia đình tìm hiểu nguyên nhân mới biết cô bé bị xâm hại bởi người đàn ông đã ngoài 50 tuổi.
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Dẫn nguồn tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 1/6, Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý N.V.T. (SN 1966, ngụ ấp Phú Lâm, xã Hoà Hiệp) về hành vi giao cấu với người từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.
Theo thông tin ghi nhận trước đó từ Tuổi Trẻ, T. quen biết và quan hệ tình dục với H. (SN 2008, quê Vĩnh Long). Đến ngày 28/5, gia đình thấy H. có biểu hiện bất thường khi cô bé hay lo lắng, buồn bã và hay khóc lóc. Sau khi cố gắng gặng hỏi thì bàng hoàng phát hiện sự việc.
Gia đình H. đã trình báo với Công an huyện Xuyên Mộc. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã lập hồ sơ xử lý T. về hành vi giao cấu với cháu H.