Sau 21 năm lẩn trốn ở nhiều tỉnh thành vì tội giết chồng, người phụ nữ bị Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện, bắt giữ.

Dẫn nguồn tin từ tạp chí điện tử Người Đưa Tin, vào ngày 28/5, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã bàn giao đối tượng Trần Thị Huyền (SN 1965, trú tại huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang để điều tra theo thẩm quyền.

Theo điều tra, khuya mùng 2 Tết năm 2002, Huyền trở về nhà ở Kiên Giang thì bị chồng chửi mắng "chỉ ham mê bài bạc" và tát 3 cái. Bà này tức giận, chờ chồng ngủ, lấy ca axit có sẵn trong nhà đổ lên mặt và thân thể ông. Nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án Huyền bỏ trốn, bị Công an tỉnh Kiên Giang ra quyết định truy nã đặc biệt về tội Giết người.

Đối tượng giết chồng bằng axit lẩn trốn 21 năm tại các tỉnh - Ảnh: Người Đưa Tin

Theo nguồn tin ghi nhận trước đó từ VnExpress, Huyền đến tỉnh Đăk Lăk sống với người đàn ông, sinh một con gái. Năm 2008, lo sợ bị cảnh sát phát hiện, Huyền dẫn người tình cùng con gái trốn ra tỉnh Lai Châu. Năm 2016, gia đình Huyền quay về Gia Lai. Năm 2020, Huyền cùng người thân dọn về xã Krông Nô, huyện Lăk, tỉnh Đăk Lăk. Đến đêm 26/5 bà này bị cảnh sát phát hiện.

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