Theo camera người dân ghi lại, lúc đầu, xe máy điện đi cùng chiều với xe tải và cách chiếc xe này một đoạn. Tuy nhiên, sau đó xe tải lùi lại và đẩy dần cô gái cùng chiếc xe về phía sau, gây nên vụ tai nạn trên.

Sau đó, xe tải lùi lại một cách bất cẩn, gây tai nạn với cô gái tên T., sinh năm 2006 (trú tại xã An Thái, An Lão). Vụ việc khiến nạn nhân tử vong, xe máy điện hư hỏng nặng.

Đoạn camera ghi lại cảnh cô gái bị tài xế xe tải cán tử vong - Ảnh: Nghệ An 24h

Theo nguồn tin chia sẻ từ VTC News, luật sư Trần Ngọc Cảnh - Phó Giám đốc Công ty TNHH Luật Hà Trọng Đại và Cộng sự cho biết, qua hình ảnh ghi lại từ camera, có thể nhận thấy, tài xế xe tải đã thiếu quan sát, không đưa ra tín hiệu cảnh báo khi lùi xe cho các phương tiện xung quanh nên gây ra tai nạn thương tâm. Hành vi của tài xế xe tải đã vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Với việc lùi xe bất cẩn làm chết người và hư hỏng tải sản như thông tin báo chí đăng tải, theo luật sư Trần Ngọc Cảnh, hành vi của tài xế hoàn toàn có thể bị khởi tố hình sự theo quy định của Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017) với mức phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Hiện trường tai nạn khiến cô gái tử vong và thiệt hại về tài sản - Ảnh: VTC News

Luật sư Trần Ngọc Cảnh, phân tích về mặt chủ quan, tài xế xe tải có lỗi vô ý do quá tự tin hoặc cẩu thả, mặc dù khi điều khiển giao thông đi lùi, tài xế buộc phải biết đó là hành vi nguy hiểm có thể gây tai nạn nhưng đã cho rằng hậu quả sẽ không xảy ra.

Về mặt khách quan, hành vi lùi xe thiếu quan sát, không có tín hiệu cần thiết khi lùi xe là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn và hậu quả chết người là mối quan hệ nhân quả từ hành vi của tài xế.