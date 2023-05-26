Phát hiện người đàn ông tử vong trong trạng thái toàn thân cháy đen

Tin nóng 26/05/2023 07:46

Thời điểm người dân phát hiện vụ việc, nạn nhân (ông T.) đã tử vong trong tình trạng toàn thân cháy đen.

Dẫn nguồn tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, vào tối ngày 25/5, UBND xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn xã này vừa có một người đàn ông tử vong trong lúc đi đốt rẫy.

Nạn nhân là ông Đinh Minh T. (66 tuổi, trú tại thôn Lâm Khai, xã Hóa Hợp). Thông tin ban đầu, vào khoảng 11h cùng ngày, ông T. đi đốt rẫy vườn tràm của gia đình cách nhà khoảng 1km. 

Phát hiện người đàn ông tử vong trong trạng thái toàn thân cháy đen - Ảnh 1
Ông T. được phát hiện trong tình trạng toàn thân cháy đen  - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM 

Theo thông tin ghi nhận từ VTC News, đến khoảng 16h chiều, người dân lên rẫy thì phát hiện ông T. đã tử vong nên lập tức báo cho cơ quan chức năng. Thời điểm phát hiện, toàn thân nạn nhân bị cháy đen.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phối hợp với UBND xã Hóa Hợp có mặt tại hiện trường để hỗ trợ đưa thi thể ông T. bàn giao về cho gia đình lo hậu sự.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

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