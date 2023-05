Ngoài ra, bên trong túi du lịch còn có tờ giấy nhỏ viết tay với nội dung: "Con xin lỗi. Con sinh bé ra mà con không thể nuôi được. Do hoàn cảnh con quá khó khăn. Vậy con mong ai thấy bé thì mang bé về nuôi bé nên người giúp con. Bé sinh ngày 19/5/2023. Con chân thành cảm ơn!".

Bé trai sơ sinh kèm thư xin lỗi của mẹ bị bỏ lại dưới gầm cầu ở Thái Bình. Ảnh: Lao Động

Theo thông tin ghi nhận trước đó từ báo Tuổi Trẻ, đây không phải trường hợp đầu tiên trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại Thái Bình. Trước đó, khoảng 11h ngày 26/7/2020, vợ chồng ông Nguyễn Văn Cừ phát hiện trên thửa ruộng trồng khoai nước của gia đình có một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong tình trạng không mảnh vải quấn thân.

Khi được phát hiện, thân thể đỏ lựng vì bỏng nhiệt (nhiệt độ khi đó nắng nóng gần 40 độ C), dây rốn còn nguyên. Sau khi được sơ cứu, cháu bé được chuyển lên Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình cấp cứu. Sau 20 ngày nằm viện, cháu bé đã không thể qua khỏi do tình trạng nhiễm trùng nặng.

Vào ngày 20/10/2020, thượng tá Nguyễn Đình Quang - trưởng Công an huyện Đông Hưng - cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện đã tìm ra danh tính mẹ đứa bé và quyết định khởi tố đối với bị can Phạm Thị Hảo (26 tuổi, trú tại xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng) để điều tra hành vi vứt bỏ con sơ sinh khiến cháu bé tử vong.

Bé gái sơ sinh sau khi được phát hiện tại ruộng khoai nước tại xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng, Thái Bình - Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, Phạm Thị Hảo lấy chồng về sinh sống tại xã Đông Vinh, dù chỉ mới 26 tuổi nhưng đã sinh 3 con, cháu nhỏ nhất hiện nay khoảng 2 tuổi. Tính cả cháu bé bị bỏ rơi là con thứ 4.

Tại cơ quan Công an, Hảo khai nhận sáng 26/7/2020, bản thân chuyển dạ và tự sinh con ở trong nhà vệ sinh, sau đó tự mình mang con bỏ ngoài ruộng khoai nước ở cánh đồng xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng.