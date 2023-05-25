Mới đây, người dân phát hiện một bé trai mới sinh khoảng 5 ngày tuổi bị bỏ rơi tại khu vực gầm cầu kèm theo một lá thư xin lỗi.

Dẫn nguồn tin từ báo Lao Động, vào ngày 25/5, UBND xã Vũ Đông (TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) đang thực hiện phát thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của xã để tìm thân nhân trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn. Trước đó, khoảng 20h hôm qua (24/5), tại mặt đê sông Trà Lý, dưới gầm cầu Quảng Trường thuộc địa phận thôn Đình Phùng (xã Vũ Đông, TP.Thái Bình), một người phụ nữ đã phát hiện có một cháu bé được đặt trong một túi du lịch màu đen xám, kèm theo một số vật dụng của trẻ sơ sinh.

Ngoài ra, bên trong túi du lịch còn có tờ giấy nhỏ viết tay với nội dung: "Con xin lỗi. Con sinh bé ra mà con không thể nuôi được. Do hoàn cảnh con quá khó khăn. Vậy con mong ai thấy bé thì mang bé về nuôi bé nên người giúp con. Bé sinh ngày 19/5/2023. Con chân thành cảm ơn!". Theo kiểm tra ban đầu, cháu bé mới sinh được khoảng 5 ngày tuổi, giới tính nam, nặng khoảng 2,2 kg, da trắng hồng, tình trạng sức khoẻ bình thường. Hiện nay, UBND xã Vũ Đông đã giao cho người phát hiện trẻ tạm thời nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ.

Bé trai sơ sinh kèm thư xin lỗi của mẹ bị bỏ lại dưới gầm cầu ở Thái Bình. Ảnh: Lao Động Theo thông tin ghi nhận trước đó từ báo Tuổi Trẻ, đây không phải trường hợp đầu tiên trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại Thái Bình. Trước đó, khoảng 11h ngày 26/7/2020, vợ chồng ông Nguyễn Văn Cừ phát hiện trên thửa ruộng trồng khoai nước của gia đình có một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong tình trạng không mảnh vải quấn thân. Khi được phát hiện, thân thể đỏ lựng vì bỏng nhiệt (nhiệt độ khi đó nắng nóng gần 40 độ C), dây rốn còn nguyên. Sau khi được sơ cứu, cháu bé được chuyển lên Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình cấp cứu. Sau 20 ngày nằm viện, cháu bé đã không thể qua khỏi do tình trạng nhiễm trùng nặng. Vào ngày 20/10/2020, thượng tá Nguyễn Đình Quang - trưởng Công an huyện Đông Hưng - cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện đã tìm ra danh tính mẹ đứa bé và quyết định khởi tố đối với bị can Phạm Thị Hảo (26 tuổi, trú tại xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng) để điều tra hành vi vứt bỏ con sơ sinh khiến cháu bé tử vong. Bé gái sơ sinh sau khi được phát hiện tại ruộng khoai nước tại xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng, Thái Bình - Ảnh: Tuổi Trẻ Theo thông tin từ chính quyền địa phương, Phạm Thị Hảo lấy chồng về sinh sống tại xã Đông Vinh, dù chỉ mới 26 tuổi nhưng đã sinh 3 con, cháu nhỏ nhất hiện nay khoảng 2 tuổi. Tính cả cháu bé bị bỏ rơi là con thứ 4. Tại cơ quan Công an, Hảo khai nhận sáng 26/7/2020, bản thân chuyển dạ và tự sinh con ở trong nhà vệ sinh, sau đó tự mình mang con bỏ ngoài ruộng khoai nước ở cánh đồng xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng.

Thông tin MỚI vụ phát hiện bộ phận cơ thể người phụ nữ trong túi ni lông ở Bình Dương Vào sáng ngày 25/5, công an phát hiện bộ phận cơ thể người bị cháy trong túi nilong, hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

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