Sự việc không may xảy ra tại Hải Dương vào sáng ngày 25/5, tàu hỏa va chạm với một xe máy, một người đã tử vong tại chỗ.

Dẫn nguồn tin từ báo Vietnam Plus, khoảng 10h, ngày 25/5, vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại Km72+315 tuyến đường sắt Hà Hải thuộc địa bàn thôn Phạm Xá 2, xã Tuấn Việt, huyện Kim Thành, Hải Dương, khiến một người thiệt mạng.

Hiện trường xảy ra sự việc thương tâm - Ảnh: Báo Giao Thông

Theo nguồn tin ghi nhận từ báo Giao Thông, vụ tai nạn xảy ra tại điểm giao cắt đường sắt với đường tỉnh 394 thuộc thôn Phú An, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng. Nạn nhân được xác định là N.V.N. (SN 1950), trú tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương).

Đáng chú ý, thời điểm xảy ra vụ va chạm thì vị trí giao cắt có đèn cảnh báo và có chắn barie. Cơ quan chức năng đã vào cuộc và đang làm rõ vụ việc.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Hải Dương, 3 vụ tai nạn đường sắt đã xảy ra, khiến 3 người thiệt mạng.

Tình hình sức khỏe của các nạn nhân sau vụ sập giàn giáo ở Đà Nẵng Vào đêm ngày 25/5 tại trung tâm Đà Nẵng xảy ra vụ việc sập giàn giáo khiến hai người tử vong và 3 người bị thương nghiêm trọng.

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