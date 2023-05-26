Tai nạn thương tâm ở Hà Tĩnh: Xe ô tô 6 chỗ lao xuống hồ khiến 2 người tử vong

Tin nóng 26/05/2023 08:39

Tai nạn xảy ra vào lúc 2h sáng 26/5, trên địa bàn xã Thiên Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) làm 2 người tử vong.

Dẫn nguồn tin từ Báo Hà Tĩnh, lãnh đạo địa phương cho biết, khoảng 2h ngày 26/5, tại km 9+600 ĐT 548 (thuộc xã Thiên Lộc, Can Lộc) xe ô tô BKS: 38A-45713 do anh Hoàng Đ. (SN 1987 ở thôn Mỹ Hoà, Phù Lưu, Lộc Hà) điều khiển bị mất lái lao xuống hồ nước bên đường.

Trên xe thời điểm đó có 5 người, gồm: Đặng Minh H. (SN 1990) thôn Thanh Mỹ, Phù Lưu, Lộc Hà; Lê Tử X. (SN 1977) thôn Đông Châu, Phù Lưu, Lộc Hà; Trần Đình H. (SN 1981) thôn Đông Châu, Phù Lưu, Lộc Hà; Phan Văn D. (SN 1987) ở Thái Hoà, Phù Lưu, Lộc Hà; Trần Đình T. (SN 1989 chưa rõ hộ khẩu thường trú). Hậu quả, 2 người ngồi trên xe tử vong.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ. 

Tai nạn thương tâm ở Hà Tĩnh: Xe ô tô 6 chỗ lao xuống hồ khiến 2 người tử vong - Ảnh 1
Tai nạn giao thông khiến hai người tử vong tại chỗ - Ảnh: Báo Hà Tĩnh 

Theo thông tin ghi nhận trước đó từ báo Công An TP.HCM, khoảng 12h đêm ngày 9/2/2022 tại đường liên xã Đăk Sơ Mei – Hà Đông, thuộc địa phận làng Bok Rei, xã Đăk Sơ Mei, H.Đăk Đoa, Gia Lai xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Xe ô tô tải chở mì, BS 81C – 111.25 do anh Huỳnh Đức Nguyên (SN 1983, ngụ P.Chi Lăng, TP.Pleiku, Gia Lai) điều khiển, đi theo hướng xã Hà Đông ra quốc lộ 19D, bị lao xuống vực bên phải theo hướng lưu thông, trên xe có 9 người.

Hậu quả làm 6 người tử vong tại chỗ, gồm:  Huỳnh Đức Nguyên (tài xế), Trần Văn Tâm (SN 1987, ngụ xã Đak Jrang, H.Mang Yang, Gia Lai), Dương Văn Dũng (SN 1984, ngụ TT.Kon Dơng, Mang Yang), Hguh (SN 1998, ngụ TT.Kon Dơng, Mang Yang), Bùi Văn Tiện (SN 1974, ngụ TT.Đăk Đoa, H.Đăk Đoa, Gia Lai), Phan Văn Tuấn (SN 1990, ngụ xã Ayun, Mang Yang) và 3 người bị thương: Guêm (SN 1999), Gun (SN 1991), Nguyễn Tấn Vinh (SN 1988) cùng ngụ H.Mang Yang.

Tai nạn thương tâm ở Hà Tĩnh: Xe ô tô 6 chỗ lao xuống hồ khiến 2 người tử vong - Ảnh 2
Tai nạn khiến 6 người tử vong - Ảnh: Báo Công An TP.HCM 

Sau vụ tai nạn, cả 3 nạn nhân bị thương đều được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Hiện 2 nạn nhân bị đa chấn thương đang được tiếp tục điều trị, nạn nhân còn lại bị thương nhẹ, gia đình xin xuất viện về nhà chăm sóc.

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