Sự việc cháy nhà xảy ra vào rạng sáng ngày 26/5, khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng

Dẫn nguồn tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, vào sáng 26/5, Công an quận Tân Phú, TP.HCM vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy nhà khiến một người chết, một người bị thương.

Thông tin ban đầu, khoảng 2h55 sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an an TP.HCM nhận được tin báo cháy căn nhà trong hẻm đường Tô Hiệu (phường Hiệp Tân, quận Tân Phú).

Phòng PC07 đã điều động Đội cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Tân Bình, Đội cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Tân Phú triển khai lực lượng, phương tiện tiếp cận nhiều hướng để dập lửa.

Cảnh sát khống chế đám cháy vào khoảng 3h13 và dập tắt hoàn toàn sau đó.

Vụ cháy khiến một người tử vong là ông TCC (65 tuổi) và khiến một người bị bỏng. Nạn nhân bị bỏng được đưa vào Bệnh Viện 175 cấp cứu.

Hiện nguyên nhân đang được điều tra.

Theo nguồn tin ghi nhận trước đó từ báo điện tử VOV, đây không phải là trường hợp cháy nhà khiến người thiệt mạng đầu tiên tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Vào khoảng 17h ngày 7/5/2021, người dân sinh sống ở đường Lạc Long Quân (Quận 11, TP HCM) phát hiện lửa bùng cháy dữ dội kèm theo tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà 1 tầng trệt, 2 tầng lầu trong hẻm 47.

Cháy nhà tại khu vực quận 11 (TP.HCM) khiến 8 người thiệt mạng - Ảnh: VOV

Do nhà có một cửa chính nên khi có sự cố cháy, đám chay lan nhanh, mọi người không thể thoát nạn dẫn tới bị ngạt khói.

Tính đến thời điểm này, cơ quan chức năng xác định vụ cháy làm 8 người thiệt mạng, gồm: chị Nguyễn Thị Lệ Thanh (sinh năm 1977, là chủ nhà); ông Hồ Đình Thắng (sinh năm 1978, em rể chị Thanh); các con chị Thanh là cháu Lê Kim Tuyến (sinh năm 2003), cháu Lê Ngân Tuyến (sinh năm 2008), cháu Lê Tân Tuyến (sinh năm 2012); cháu Hồ Đình Nam (sinh năm 2012, con ông Thắng), cháu Nguyễn Tấn Đạt (sinh năm 2006, là cháu đến nhà chị Thanh chơi) và 01 cô giáo.

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