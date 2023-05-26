Vụ việc thương tâm xảy ra vào ngày 26/5, nam sinh 17 tuổi tại tỉnh Quảng Nam trên đường đi làm thêm không may xảy ra va chạm với ô tô tải, tử vong tại chỗ.

Dẫn nguồn tin từ báo VTC News, vào ngày 26/5, Công an huyện Núi Thành (Quảng Nam) đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra trên địa bàn, khiến 1 người tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 5h30 sáng nay, em H.V.T. (17 tuổi, trú thôn Mỹ Sơn, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành) điều khiển xe máy biển số 92K3, lưu trên quốc lộ 1A, theo hướng Bắc - Nam.

Khi đến tại Km1014+750, QL1 (đoạn qua thôn Nam Sơn, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành) thì bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô tải biển số 43H, do tài xế Nguyễn Đình T. (27 tuổi, trú tại thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) điều khiển, đang chạy cùng chiều. Vụ tai nạn giao thông khiến em T. tử vong tại chỗ, xe máy bị hư hỏng nặng.

Nam sinh T. tử vong tại chỗ do va chạm với xe tải lớn - Ảnh: VTC News

Theo nguồn tin ghi nhận từ Phụ Nữ Việt Nam, nam sinh T. vừa hoàn thành năm học lớp 11. Sáng nay, nạn nhân điều khiển xe máy để đi làm thêm trong những ngày nghỉ hè thì không may gặp tai nạn thương tâm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-sinh-lop-11-tu-nan-thuong-tam-tren-duong-di-lam-them-586137.html