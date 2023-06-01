Sự việc thương tâm xảy ra vào ngày 31/5, một bé gái ngã khỏi xe của mẹ sau đó bị xe tải chèn trúng, tử vong tại chỗ.

Dẫn nguồn tin từ báo Công Lý, vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng hơn 18h ngày 31/5 tại thôn Cao Trai, xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Một bé gái tử vong tại chỗ do rơi khỏi xe máy của mẹ, bị xe tải chèn trúng và tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Công Lý

Theo nguồn tin ghi nhận trước đó từ báo An Toàn Giao Thông, người dân kể lại rằng vào thời điểm cuối giờ chiều (ngày 31/5), mọi người cùng nhau đón con trở về nhà. Trên đường đưa con gái bằng xe máy từ trường về nhà, bé không may ngã khỏi xe máy.

Thật không may đúng lúc này một xe tải đi cùng chiều đi tới.

Do đường hẹp, tình huống bất ngờ nên tài xế không tránh được. Hậu quả bé gái tử vong tại chỗ.

Hiện cơ quan chức năng địa phương đang điều tra vụ tai nạn theo quy định.

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