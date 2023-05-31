Một nam sinh chưa đủ tuổi lái xe, gây tai nạn cho cô gái trẻ, khiến nạn nhân bị thương tật đến 97%

Dẫn nguồn tin từ VTC News, vào ngày 31/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Hoàng Việt (18 tuổi, trú xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột) về tội Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Trước đó, ngày 7/9/2022, tại giao lộ Phan Bội Châu - Đoàn Doãn Địch, TP Buôn Ma Thuột xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và xe đạp điện.

Xe đạp điện do em Phạm Hưng P. (13 tuổi) điều khiển, chở theo chị gái Phạm Trần Nhã U. (14 tuổi) đi học. Khi đến địa điểm trên thì xảy va chạm với xe máy do Nguyễn Anh T. (17 tuổi) điều khiển, chở theo nữ sinh Phạm Ngọc Q. (cùng Trường THPT Chu Văn An). Vụ tai nạn khiến 4 người đều bị thương. Trong đó, 3 người bị thương nhẹ, riêng Nhã U. bị chấn thương sọ não nặng, thương tật 97%.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VTC News Theo thông tin ghi nhận trước đó từ báo Tiền Phong, Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột xác định, quá trình tham gia giao thông, T. thiếu chú ý quan sát và không giảm tốc độ để có thể dừng lại một cách an toàn, dẫn đến va chạm giao thông, khiến Nhã U. bị thương tích 97%. Sau khi nhận được đơn phản ánh của ông Phạm Vũ Trường Giang (SN 1984, trú phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột) về việc con gái Phạm Trần Nhã U. bị tai nạn giao thông, thương tích tới 97%, nhưng đã hơn 6 tháng, Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột chưa có quyết định cuối cùng khởi tố vụ án hay không. Từ nữ sinh cao ráo, ngoan hiền, học giỏi, Nhã U. đang sống đời "thực vật"- Ảnh: Tiền Phong Để có tiền cứu chữa cho Nhã U., gia đình đã phải bán nhà, vay mượn khắp nơi. Tuy nhiên, do thương tật quá nặng, Nhã U. đang phải sống đời thực vật. Mỗi tháng, gia đình cố xoay xở mua thuốc men, thuê người tập vật lý trị liệu cho U., tổng chi phí mỗi tháng lên tới 20 triệu đồng.

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