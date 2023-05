Dẫn nguồn tin từ VTC News, vào ngày 31/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Hoàng Việt (18 tuổi, trú xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột) về tội Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Xe đạp điện do em Phạm Hưng P. (13 tuổi) điều khiển, chở theo chị gái Phạm Trần Nhã U. (14 tuổi) đi học. Khi đến địa điểm trên thì xảy va chạm với xe máy do Nguyễn Anh T. (17 tuổi) điều khiển, chở theo nữ sinh Phạm Ngọc Q. (cùng Trường THPT Chu Văn An).

Vụ tai nạn khiến 4 người đều bị thương. Trong đó, 3 người bị thương nhẹ, riêng Nhã U. bị chấn thương sọ não nặng, thương tật 97%.