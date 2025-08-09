Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (9/8/2025), 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 09/08/2025 04:15

3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục.

Tuổi Mùi

Hôm nay là ngày thích hợp để người tuổi Mùi đầu tư, làm ăn bởi cục diện Nhị Hợp ắt hẳn sẽ giúp đỡ bạn rất nhiều. Bản mệnh có thể dựa vào khả năng nhìn nhận và đánh giá tình hình chuẩn xác để tìm được những mối đầu tư hoặc đối tác hứa hẹn. Bạn cũng có nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ xã giao. Bản thân bạn vốn luôn nhiệt tình với người khác nên người khác cũng sẽ rất sẵn sàng giúp đỡ bạn.

Vận trình tình cảm của bản mệnh có chuyển biến tích cực. Những mâu thuẫn và hiểu lầm trước đó dần được hóa giải nên tình cảm gia đình cũng cải thiện khá nhiều so với khoảng thời gian trước.  Bạn luôn muốn mình là bạn bè và điểm tựa của con cái.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (9/8/2025), 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Mối quan hệ xã giao của người tuổi Tuất sẽ diễn ra tương đối dễ dàng. Tính chất công việc hiện tại không có gì phức tạp nên không thể làm khó được người tuổi này. Thế nhưng, bản mệnh cũng cần cẩn trọng lời ăn tiếng nói ở nơi công sở để tránh rước họa vào người. 

May mắn, phương diện tài lộc của bản mệnh lại có nhiều điểm sáng. Thiên Tài cho thấy một số người còn có cơ hội giàu lên nhanh chóng dựa vào vận may. Tuy nhiên, bạn vẫn cần phải xác định rằng mình không nên quá dựa dẫm vào số tiền "từ trên trời rơi xuống".

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (9/8/2025), 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Công việc của tuổi Hợi diễn ra “xuôi chèo mát mái”. Cát Tinh nâng đỡ trong ngày đầu tuần giúp cho người tuổi này tìm ra được hướng đi đúng đắn cho mình. Ngoài ra, bản mệnh sẽ nhanh chóng vượt qua được mọi khó khăn trong công việc khi giữ được sự bình tĩnh và thông suốt khi giải quyết vấn đề. 

Bên cạnh đó, ận trình tài lộc vượng tiến. Con giáp này dễ dàng kiếm tiền từ những công việc kinh doanh, buôn bán của mình nhờ gặp được Quý Nhân phù trợ. Từ đó, bạn có thể nâng cao được chất lượng cuộc sống hiện tại. 

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (9/8/2025), 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 8/8/2025, Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp phúc khí sâu dày, tài lộc song toàn, trúng số độc đắc, tài khoản nảy số liên tục

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 8/8/2025, Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp phúc khí sâu dày, tài lộc song toàn, trúng số độc đắc, tài khoản nảy số liên tục

Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp phúc khí sâu dày, tài lộc song toàn, trúng số độc đắc, tài khoản nảy số liên tục.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Tử vi Chủ Nhật 10/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc đầy túi, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, coi chừng tiểu nhân quấy phá

Tử vi Chủ Nhật 10/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc đầy túi, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, coi chừng tiểu nhân quấy phá

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 9/8/2025, 3 con giáp như 'cá vượt vũ môn', 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, hưởng Vinh Hoa Phú Quý, tình duyên rộng lối

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 9/8/2025, 3 con giáp như 'cá vượt vũ môn', 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, hưởng Vinh Hoa Phú Quý, tình duyên rộng lối

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 9/8/2025, 3 con giáp đuổi hết vận xui, vươn tay hái lộc, kinh doanh hốt bạc tỷ, đổi vận đổi đời

Đúng hôm nay, thứ Bảy 9/8/2025, 3 con giáp đuổi hết vận xui, vươn tay hái lộc, kinh doanh hốt bạc tỷ, đổi vận đổi đời

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia, tiết lộ danh tính của kẻ cầm đầu

Nóng: Triệt phá đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia, tiết lộ danh tính của kẻ cầm đầu

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Kiểm tra nhà kho, nhân viên ngân hàng phát hiện đồng nghiệp tử vong bất thường

Kiểm tra nhà kho, nhân viên ngân hàng phát hiện đồng nghiệp tử vong bất thường

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
Nước ép dưa mát lạnh ngày hè nhưng 5 nhóm người không nên uống

Nước ép dưa mát lạnh ngày hè nhưng 5 nhóm người không nên uống

Dinh dưỡng 1 giờ 33 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 9/8/2025, 3 con giáp 'chạy trời không thoát số sướng', Thần Tài độ mạng giàu có hơn người, hồng phúc sâu dày

Sau hôm nay, thứ Bảy 9/8/2025, 3 con giáp 'chạy trời không thoát số sướng', Thần Tài độ mạng giàu có hơn người, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (9/8/2025), 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (9/8/2025), 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Cơ thể sẽ thay đổi như thế nào nếu thường xuyên ăn đậu bắp?

Cơ thể sẽ thay đổi như thế nào nếu thường xuyên ăn đậu bắp?

Dinh dưỡng 2 giờ 33 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/8/2025), 3 con giáp tạm biệt khó khăn, đón toàn hỉ tín, sự nghiệp thăng tiến, của cải tăng lên gấp bội phần

Cuối ngày hôm nay (9/8/2025), 3 con giáp tạm biệt khó khăn, đón toàn hỉ tín, sự nghiệp thăng tiến, của cải tăng lên gấp bội phần

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 9/8/2025, TRỜI ban điềm lành, 3 con giáp Tài Lộc chạm ĐỈNH, tiền chắn hết lối đi, gặp may mắn đủ đường, sống trong VINH HOA PHÚ QUÝ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 9/8/2025, TRỜI ban điềm lành, 3 con giáp Tài Lộc chạm ĐỈNH, tiền chắn hết lối đi, gặp may mắn đủ đường, sống trong VINH HOA PHÚ QUÝ

Đúng 20h hôm nay. ngày 8/8/2025, 3 con giáp gánh tiền còng lưng, GIÀU có hết phần thiên hạ, may mắn song hành, thành công chạm ĐỈNH vinh quang

Đúng 20h hôm nay. ngày 8/8/2025, 3 con giáp gánh tiền còng lưng, GIÀU có hết phần thiên hạ, may mắn song hành, thành công chạm ĐỈNH vinh quang

Trong lúc chờ ly hôn chồng Tây, Lan Phương đưa 2 con vào TP.HCM làm một việc ý nghĩa

Trong lúc chờ ly hôn chồng Tây, Lan Phương đưa 2 con vào TP.HCM làm một việc ý nghĩa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi Chủ Nhật 10/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc đầy túi, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, coi chừng tiểu nhân quấy phá

Tử vi Chủ Nhật 10/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc đầy túi, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, coi chừng tiểu nhân quấy phá

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 9/8/2025, 3 con giáp như 'cá vượt vũ môn', 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, hưởng Vinh Hoa Phú Quý, tình duyên rộng lối

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 9/8/2025, 3 con giáp như 'cá vượt vũ môn', 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, hưởng Vinh Hoa Phú Quý, tình duyên rộng lối

Đúng hôm nay, thứ Bảy 9/8/2025, 3 con giáp đuổi hết vận xui, vươn tay hái lộc, kinh doanh hốt bạc tỷ, đổi vận đổi đời

Đúng hôm nay, thứ Bảy 9/8/2025, 3 con giáp đuổi hết vận xui, vươn tay hái lộc, kinh doanh hốt bạc tỷ, đổi vận đổi đời

Sau hôm nay, thứ Bảy 9/8/2025, 3 con giáp 'chạy trời không thoát số sướng', Thần Tài độ mạng giàu có hơn người, hồng phúc sâu dày

Sau hôm nay, thứ Bảy 9/8/2025, 3 con giáp 'chạy trời không thoát số sướng', Thần Tài độ mạng giàu có hơn người, hồng phúc sâu dày

Cuối ngày hôm nay (9/8/2025), 3 con giáp tạm biệt khó khăn, đón toàn hỉ tín, sự nghiệp thăng tiến, của cải tăng lên gấp bội phần

Cuối ngày hôm nay (9/8/2025), 3 con giáp tạm biệt khó khăn, đón toàn hỉ tín, sự nghiệp thăng tiến, của cải tăng lên gấp bội phần

Sau ngày mai, thứ Bảy 9/8/2025, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đổi đời sung túc

Sau ngày mai, thứ Bảy 9/8/2025, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đổi đời sung túc