Chân dung nghi phạm sát hại dã man vợ và hai người phụ nữ ở Diên Khánh

Tin nóng 02/06/2023 11:50

Vụ việc xảy ra và sáng ngày 2/6, một người đàn ông đã sát hại cùng lúc 3 người phụ nữ ở Diên Khánh. Hiện trường đang được phong tỏa, Công an vào cuộc điều tra.

Dẫn nguồn tin từ VietNamNet, vào 10h sáng ngày 2/6, các mũi công tác đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) tỏa lên núi Hòn Dữ, xã Diên Xuân thuộc huyện này để truy bắt Phan Danh Hưng (sinh năm 1986, trú tại thôn Xuân Đông) đã dùng dao sát hại vợ và 2 người phụ nữ vào khoảng 5h sáng cùng ngày. 

Cảnh sát 113 cùng chó nghiệp vụ cũng đã được huy động đến khu vực truy bắt hung thủ. 

Chân dung nghi phạm sát hại dã man vợ và hai người phụ nữ ở Diên Khánh - Ảnh 1
Cảnh sát cơ động được huy động tham gia truy bắt hung thủ - Ảnh: VietNamNet 

Theo nguồn tin ghi nhận từ Báo Khánh Hòa, vụ trọng án xảy ra tại nhà mẹ vợ của Phan Danh Hưng. Tại hiện trường, một phụ nữ bị sát hại nằm ngay hiên căn nhà. Trong khi đó, 2 nạn nhân còn lại bị Hưng dùng dao sát hại trong phòng ngủ và phía sau của căn nhà. Vụ án mạng đã khiến người dân ở thôn Xuân Đông không khỏi bàng hoàng, xót xa. 

Chân dung nghi phạm sát hại dã man vợ và hai người phụ nữ ở Diên Khánh - Ảnh 2
Đối tượng Phan Danh Hưng - Ảnh: Báo Khánh Hòa 

Hàng xóm cho biết, Hưng kể từ khi về làm rể tại địa phương tuy không có mâu thuẫn với bất kỳ ai nhưng người đàn ông này hay tham gia cá độ bóng đá, lô đề và nhậu nhẹt. Tối hôm trước (1/6), sau khi nhậu say, Hưng về đến nhà đã xảy ra cãi vã với người vợ là Lý Thị Thùy V. (sinh năm 1986). 

Hưng đã đập bể tivi, tủ lạnh và dọa giết vợ. Lo sợ người chồng trong lúc nóng giận có thể “làm thật”,  chị V. đã sang ngủ qua đêm tại nhà mẹ ruột là bà Đinh Thị A ở ngay phía sau nhà.

Chân dung nghi phạm sát hại dã man vợ và hai người phụ nữ ở Diên Khánh - Ảnh 3
Sau khi đoạt mạng vợ, em gái và người phụ nữ hàng xóm, nghi phạm đã bỏ trốn. Nhiều cảnh sát vào cuộc truy lùng đối tượng - Ảnh: VietNamNet 

Đến sáng hôm sau, khi mẹ vợ Hưng mang rau đi bán, người đàn ông này đã mang theo dao nhọn sang nhà mẹ vợ. Tại đây, sau khi sát hại vợ và cháu gái, đối tượng tiếp tục sát hại hàng xóm sang căn ngăn là bà Hồ Thị D. (sinh năm 1976).

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