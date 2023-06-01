Va chạm với xe tải ben ở quốc lộ 51 khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ

Tin nóng 01/06/2023 22:34

Tai nạn thương tâm xảy ra vào chiều ngày 1/6, người phụ nữ va chạm với xe tải ben và tử nạn ngay tại quốc lộ 51, hiện công an đã đến hiện trường làm rõ

Dẫn nguồn tin từ tạp chí điện tử Người Đưa Tin, vào khoảng 13h15 ngày 1/6, tại vòng xoay cổng 11, đường Võ Nguyên Giáp thuộc phường Phước Tân, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy BKS 60B4-585.30 do một phụ nữ cầm lái chở theo phía sau một người phụ nữ lớn tuổi di chuyển theo hướng Long Thành về Biên Hòa.

Khi đi đến địa điểm trên thì va chạm với xe ben BKS 60C- 656.59 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông cùng chiều. Cú va chạm khiến người phụ nữ ngồi sau ngã xuống đường và tử vong sau đó.

Va chạm với xe tải ben ở quốc lộ 51 khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Người phụ nữ tử nạn do va chạm với xe tải ben tại quốc lộ 51 - Ảnh: Người Đưa Tin 

Theo nguồn tin ghi nhận từ Báo Đồng Nai, Công an phường Phước Tân đã có mặt để bảo vệ hiện trường và điều tiết giao thông.

Tại hiện trường, xe máy bị húc bay lên lề, còn nạn nhân nằm sát lề thuộc phần đường của xe hai bánh. Nạn nhân sau đó được xác định là bà Nguyễn Thị S. (72 tuổi) ngụ thị trấn Long Thành.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. 

 

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Từ khóa:   tin nóng tin 24h tai nạn giao thông

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