Thành công đỡ đẻ cho một sản phụ bất ngờ 'vượt cạn' trên tàu SE4

Tin nóng 06/06/2023 10:09

Vào ngày 6/6, một sản phụ lên chuyến tàu đi từ ga Biên Hòa, Đồng Nai và lý trình xuống ga Hà Nội. Song, đến Thanh Hóa thì sản phụ bất ngờ hạ sinh ngay trên toa tàu.

Dẫn nguồn tin từ An Ninh Thủ Đô, đoàn tiếp viên đường sắt Phương Nam thông tin, vào sáng sớm nay, 6/6, tổ tàu và hành khách trên tàu SE4 vừa đỡ đẻ thành công cho một sản phụ sinh trên tàu.

Trưởng tàu Lê Thành Vân (Đoàn Tiếp viên đường sắt Phương Nam) thông tin cụ thể, tàu SE4 xuất phát ga Sài Gòn tối ngày 4/6/2023. Khoảng 1h40 phút ngày 6/6/2023, tàu chạy khu gian Thị Long - Minh Khôi (thuộc địa phận tỉnh Thanh Hoá) thì tiếp viên toa 6 Lê Minh Thái phát hiện hành khách Lê Thị Hồng Hoa, 38 tuổi, xuất phát từ ga Biên Hoà đi Hà Nội, đang nằm tại giường số 5 toa 6 có dấu hiệu sắp sinh em bé, đau bụng, vỡ ối. 

Ngay lập tức, trưởng tàu và vệ sinh viên trên tàu đã xuống hỗ trợ nữ hành khách, đồng thời phát thanh kêu gọi hành khách có chuyên môn y tế về toa 6 để hỗ trợ cùng.

Vào lúc 1h50 phút ngày 6/6/2023 hành khách đã sinh một bé gái an toàn trên tàu dưới sự hỗ trợ của vệ sinh viên và một hành khách có chuyên môn y tế.

Khi tàu đến ga Thanh Hoá lúc 2h07 phút cùng ngày, tổ tàu đã bàn giao 2 mẹ con hành khách cùng đầy đủ hành lý tư trang xuống tàu để bộ phận khách vận Thanh Hoá tiếp nhận và tiếp tục hỗ trợ hành khách, chuyển tới cơ sở y tế gần nhất. 

Thành công đỡ đẻ cho một sản phụ bất ngờ 'vượt cạn' trên tàu SE4 - Ảnh 1
Thành công đỡ đẻ cho sản phụ sinh con trên tàu, một bé gái ra đời khỏe mạnh - Ảnh: An Ninh Thủ Đô

Theo thông tin ghi nhận trước đó từ Vietnam Plus, tổ tàu SE4 xuất phát ga Sài Gòn ngày 25/4/2020, do Trưởng tàu khách Trần Văn Trí phụ trách (Đoàn tiếp viên đường sắt Phương Nam) vừa đỡ đẻ thành công một hành khách đang đi trên tàu có vé từ Ga Dĩ An đến ga Vinh.

Vào lúc 14 giờ ngày 26/4, khi đoàn tàu đang chạy trong khu gian Kim Liên-Hải Vân Nam, người phụ nữ này có hiện tượng có dấu hiệu chuyển dạ (thai 37 tuần tuổi) nên yêu cầu được hỗ trợ. Hành khách đi một mình và không có người thân đi kèm.

Ngay sau đó, Trưởng tàu đã nhanh chóng cử nhân viên trên tàu theo dõi tình hình, hỗ trợ đề phòng cho trường hợp hành khách sinh con ngay trên tàu. Tổ tàu cũng liên hệ trước với ga Huế để thông báo với bên y tế nhằm hỗ trợ sức khỏe sản phụ.

Thành công đỡ đẻ cho một sản phụ bất ngờ 'vượt cạn' trên tàu SE4 - Ảnh 2
Tổ tàu SE4 chạy hành trình Nam-Bắc đã đỡ đẻ thành công cho một sản phụ sinh con - Ảnh: Vietnam Plus 

Xác nhận sự việc này, ông Thái Văn Truyền, Giám đốc Đoàn tiếp viên Đường sắt Phương Nam, Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết nữ hành khách Lang Thị Mậu (quê quán tại Nghệ An), có vé tàu SE4 đi từ ga Dĩ An (Bình Dương) đến ga Vinh (Nghệ An) tại toa số 4.

Với sự hỗ trợ của tổ tàu SE4, khoảng 16 giờ 20 phút, sản phụ sinh bé gái trên tàu và chuyển hai mẹ con xuống ga Huế để đến bệnh viện an toàn” ông Truyền khẳng định. 

Theo thông tin cho biết đây không phải là lần đầu tiên Đoàn tiếp viên đường sắt đỡ đẻ sản phụ trên tàu. Ông Truyền chia sẻ từ những năm 2015 trở lại đây đã có nhiều trường hợp sản phụ đau đẻ hay thậm chí sinh con ngay trên hành trình tàu chạy. 

Vì thế, Đoàn tiếp viên Đường sắt Phương Nam đã mời các bác sỹ ở các bệnh viện phụ sản về giảng dạy cho tiếp viên đường sắt những kiến thức, kinh nghiệm trong việc đỡ đẻ, chăm sóc sức khỏe y tế cho hành khách. 

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