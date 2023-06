Dẫn nguồn tin từ Vietnam Plus, vào ngày 6/6, theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, trên địa bàn xã Quan Lạn đã xảy ra một vụ đuối nước làm một nữ du khách tử vong, 3 người khác đang được theo dõi tại các cơ sở y tế, sức khỏe đã ổn định.

Đến khoảng 16h15 ngày 5/6, bốn người phụ nữ trong đoàn gồm các bà Nguyễn Thị Kim Sinh (sinh năm 1962), Vũ Thị Nga (sinh năm 1962), Trần Thị Hảo (sinh năm 1957) và Tống Thị Lĩnh (sinh năm 1949) đều ở tổ 16 phường Lĩnh Nam, ra khu vực bãi biển Đầu Núi, xã Quan Lạn để tắm.

4 người phụ nữ gặp nạn khi tắm biển tại Quan Lan - Ảnh: Vietnam Plus

Theo thông tin ghi nhận từ Báo Tin Tức thông tấn xã Việt Nam, do biển động, có sóng to, tuổi cao, một số người không biết bơi, khi tắm biển ra khu vực quá sâu, bị sóng đẩy ra ngoài. Không may 4 người phụ nữ đã bị đuối nước, đã được một số thanh niên tại bãi biển cứu vào bờ và sơ cứu.