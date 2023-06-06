Sự việc thương tâm xảy ra vào chiều ngày 5/6, 4 du khách đến biển Đầu Núi bơi thì bị sóng to đẩy ra ngoài, một người không may đã tử vong.

Dẫn nguồn tin từ Vietnam Plus, vào ngày 6/6, theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, trên địa bàn xã Quan Lạn đã xảy ra một vụ đuối nước làm một nữ du khách tử vong, 3 người khác đang được theo dõi tại các cơ sở y tế, sức khỏe đã ổn định. Trước đó, ngày 4/6, một đoàn gồm 45 người ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, đi du lịch ra Quan Lạn, huyện Vân Đồn.

Đến khoảng 16h15 ngày 5/6, bốn người phụ nữ trong đoàn gồm các bà Nguyễn Thị Kim Sinh (sinh năm 1962), Vũ Thị Nga (sinh năm 1962), Trần Thị Hảo (sinh năm 1957) và Tống Thị Lĩnh (sinh năm 1949) đều ở tổ 16 phường Lĩnh Nam, ra khu vực bãi biển Đầu Núi, xã Quan Lạn để tắm. 4 người phụ nữ gặp nạn khi tắm biển tại Quan Lan - Ảnh: Vietnam Plus Theo thông tin ghi nhận từ Báo Tin Tức thông tấn xã Việt Nam, do biển động, có sóng to, tuổi cao, một số người không biết bơi, khi tắm biển ra khu vực quá sâu, bị sóng đẩy ra ngoài. Không may 4 người phụ nữ đã bị đuối nước, đã được một số thanh niên tại bãi biển cứu vào bờ và sơ cứu.

Nhận được tin báo, Ủy ban nhân dân xã Quan Lạn cùng các lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời đưa các nạn nhân đến cơ sở y tế để cấp cứu. Trong đó, bà Trần Thị Hảo, Tống Thị Lĩnh đang được theo dõi tại Phòng khám Đa khoa khu vực Quan Lạn, hiện sức khỏe đã ổn định. Bà Nguyễn Thị Kim được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn và tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện tỉnh cấp cứu. Khi được đưa lên bờ, bà Vũ Thị Nga đã tử vong. UBND xã Quan Lạn đã cùng Trạm Y tế xã, Phòng khám Đa khoa Quan Lạn hỗ trợ các phương tiện, sơ cấp cứu các du khách; liên hệ với gia đình các nạn nhân để thông báo tình hình. Cùng với việc thăm hỏi bà Nguyễn Thị Kim Sinh cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh, cơ quan hữu quan tại địa phương hỗ trợ gia đình bà Vũ Thị Nga 5 triệu đồng để thuê phương tiện đưa thi thể nạn nhân về nhà. Được biết, khu vực bãi tắm Quan Lạn có nhiều chỗ sâu và sóng lớn, đã có cảnh báo nguy hiểm. Các nhà hàng đã ký cam kết nhắc nhở du khách không tắm biển khi không an toàn. Tuy nhiên, vụ việc đáng tiếc trên vẫn xảy ra.

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