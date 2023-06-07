Nữ tài xế ô tô thản nhiên đi ngược chiều trên cao tốc đông xe lớn qua lại

Mới đây, nhiều người không khỏi hoảng hốt khi xem đoạn clip ghi lại cảnh một người lái xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, hành động này được cho rằng rất nguy hiểm.

Dẫn nguồn tin từ báo Phụ Nữ Việt Nam, chia sẻ trên mạng xã hội vào ngày 5/6, đoạn clip ghi lại sự việc ô tô mang BKS 72A-153.XX đi ngược chiều trên quốc lộ 51, hướng từ thị xã Phú Mỹ đi TP Bà Rịa (đoạn qua cổng chào TP Bà Rịa, phường Long Hương) đã ngay lập tức thu hút nhiều sự chú ý.

Tài xế nữ lái ô tô đi lùi trên đường cao tốc - Ảnh: Báo Phụ Nữ Việt Nam

Theo diễn biến trong clip, ô tô khách đã chạy chậm để người điều khiến ô tô đen không tiếp tục thực hiện hành vi chạy ngược chiều. Sau đó, chiếc xe đen liền chạy lùi cả quãng đường khá dài ở làn giữa thay vì chuyển sang phần đường cùng chiều để di chuyển.

Hành vi của nữ tài xế này là vô cùng nguy hiểm, nhiều phương tiện lưu thông cùng thời điểm phải chạy chậm để tránh sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

Đoạn clip ghi lại hành động đi lùi xe nguy hiểm của nữa tài xế - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, chiều 6/6, Phòng CSGT Công an tỉnh BRVT đã nhanh chóng xác minh, mời người điều khiển phương tiện lên làm việc. Tại buổi làm việc, người phụ nữ thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Phòng CSGT đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi điều khiển xe ô tô đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều" với số tiền là 5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 3 tháng.

Một học sinh lớp 9 bị đánh nhập viện sau buổi thi tuyển sinh lớp 10 Sự việc xảy ra vào ngày 6/6, hai học sinh lớp 9 nảy sinh mâu thuẫn, sau đó ẩu đả khiến một em bị thương nặng phải nhập viện.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-tai-xe-o-to-than-nhien-di-nguoc-chieu-tren-cao-toc-dong-xe-lon-qua-lai-589697.html