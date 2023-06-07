Vào ngày 7/6, gia đình bé N.H.B cho biết đã được cơ quan điều tra thông báo kết luận pháp y xác định nguyên nhân bé tử vong.

Dẫn nguồn tin từ VNExpress, vào ngày 7/6, gia đình bé trai cho biết đã được cơ quan điều tra thông báo kết luận pháp y xác định nguyên nhân bé tử vong. Bé bị tụ máu dưới da phần trán, đỉnh, thái dương, chẩm trái; nứt sọ vùng đỉnh trái 12 cm; máu tụ ngoài màng cứng (lượng ít); ổ bụng tụ nhiều máu, đứt vỡ phức tạp mạc treo và động mạch mạc treo.

Theo UBND xã Vĩnh Hanh, cơ sở mầm non Minh Ngọc do Phan Ngọc Minh Thư (32 tuổi) làm chủ, chưa được cấp phép hoạt động. 8 năm trước bị kiểm tra, chủ cơ sở dừng hoạt động, mới mở lại từ năm 2022.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành đã mời bảo mẫu Phan Ngọc Minh Thư lấy lời khai song vụ việc đang điều tra, chưa cung cấp thông tin cụ thể.

Cơ sở mần non Minh Ngọc nơi cháu bé 2 tuổi tử vong - Ảnh: Kinh tế & Đô Thị

Theo thông tin ghi nhận trước đó từ báo Kinh tế & Đô thị, vào ngày 25/5, cháu N.H.B được gia đình đưa đến gửi tại cơ sở mầm non tư thục Minh Ngọc ở xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành. Đến trưa cơ sở thông báo khi học bé lịm đi, người tím tái. Bác sĩ cấp cứu gần một giờ nhưng bé trai không qua khỏi.

Chị Nguyễn Thị Thắm (mẹ cháu B.) cho biết, bảo mẫu lúc nói cháu B. thức dậy quấy khóc, sau khi uống nước người vặn vẹo, khó thở, khi đưa về nhà thấy trên lưng cháu có vết hằn đỏ, to bằng bàn tay.

Bên cạnh đó, chị Thắm chia sẻ thêm, hơn năm trước cháu B. từng gãy xương cầu vai sau khi gửi nhà trẻ nói trên. Gia đình gặng hỏi, bảo mẫu nói không biết bé bị nạn. Nghĩ chuyện xui rủi, vợ chồng chị Thắm chạy chữa cho con, sau đó tiếp tục gửi bé ở đây.

Một lãnh đạo UBND xã Vĩnh Hanh cho biết, cơ sở mầm non Minh Ngọc hoạt động chưa được cấp phép hoạt động, 8 năm trước bị kiểm tra, buộc chủ cơ sở dừng hoạt động, năm 2022 mới hoạt động trở lại.

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