Chính thức khởi tố hai thanh niên nhiều lần xâm hại tình dục cô gái dưới 16 tuổi

Tin nóng 07/06/2023 15:17

Theo thông tin ghi nhận, bị can Q và T nhiều lần quan hệ với một cô gái tên L tại nhà nghỉ, sau khi người nhà của nạn nhân phát hiện đã trình báo ngay với cơ quan công an.

Dẫn nguồn tin từ VietNamNet, vào ngày hôm nay (7/6), Công an huyện Hải Hà, Quảng Ninh cho biết, vừa ra quyết định khởi tố và tạm giam 2 đối tượng H.V.Q (SN 2003) và T.Q.T (SN 1999, cùng trú huyện Hải Hà) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó ngày 12/5, Công an huyện Hải Hà tiếp nhận đơn trình báo của anh P.V.T, (trú huyện Hải Hà) về việc từ tháng 12/2022 đến tháng 5/2023 con gái anh là cháu L (SN 2010) nhiều lần bỏ nhà đi. Trong thời gian trên, cháu L đã bị Q và T quan hệ tình dục nhiều lần. 

Chính thức khởi tố hai thanh niên nhiều lần xâm hại tình dục cô gái dưới 16 tuổi - Ảnh 1
Đối tượng H.V.Q thực nghiệm điều tra tại hiện trường. Ảnh: VietNamNet 

Theo thông tin ghi nhận trước đó từ báo Gia đình & Xã Hội, vào ngày 12/5/2023, theo đơn trình báo của anh P.V.T, trú tại huyện Hải Hà gửi cơ quan Công an huyện Hải Hà về việc con gái mình bị 2 đối tượng hiếp dâm.

Cụ thể, từ tháng 12/2022 đến tháng 5/2023, cháu L, SN 2010 - con gái anh V.T nhiều lần bỏ nhà đi và bị đối tượng H.V.Q và T.Q.T quan hệ tình dục nhiều lần.

Sau khi tiếp nhận trình báo, cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hà đã nhanh chóng xác minh, điều tra vụ việc và triệu tập các đối tượng liên quan để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận từ đầu tháng 12/2022 đến nay, thông qua mạng xã hội, các đối tượng quen biết với cháu L và nhiều lần rủ cháu quan hệ tình dục trong nhà nghỉ trên địa bàn huyện Hải Hà, Quảng Ninh. 

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