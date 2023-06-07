Một nam sinh bị nhóm bạn đánh ''hội đồng'', bị thương quá nặng phải nhập viện, bõ lỡ kỳ thì tuyển sinh lớp 10 đầy tiếc nuối.

Dẫn nguồn tin từ báo Người Lao Động, trong ngày 7/6, mạng xã hội xôn xao thông tin 1 nam sinh ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình bị nhóm bạn đánh "hội đồng" phải nhập viện cấp cứu nên không không thể tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024.

Theo tìm hiểu, nạn nhân là em Trần Văn Vượng (SN 2008) - học sinh lớp 9C - Trường THCS Hưng Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ.

Một tài khoản Facebook chia sẻ, hôm nay ngày 7/6/2023, trong khi các bạn đang thi thì em Vượng phải nhập viện điều trị, hiện đã chuyển thẳng vào Bệnh viện Trung ương Huế, với tinh thần hoảng loạn, cơ thể có những vết thương đau nhức, hơn hết em không thể tham gia kỳ thi lớp 10 một cách trọn vẹn.

Em Trần Văn Vượng bị "đánh hội đồng" phải nhập viện - Ảnh: Người Lao Động

Theo thông tin ghi nhận từ báo Tiền Phong, ông Trần Đức Tới, Trưởng Công an huyện Lệ Thuỷ xác nhận vụ việc xảy ra cách đây mấy ngày. Hiện nam sinh đang nhập viện nên không thể tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Công an huyện đã báo cáo vụ việc lên Công an tỉnh.

Ông Tới nói đang có việc nhà nên không tiện trao đổi, yêu cầu PV liên hệ với đội trưởng an ninh hoặc công an xã để nắm chi tiết. Tuy nhiên, đội trưởng an ninh tiếp tục yêu cầu PV liên hệ trưởng công an xã, nhưng ông trưởng công an xã không bắt máy.

Ông Đặng Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình nói, chưa có thông tin vụ việc nên không có bình luận.

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