Người dân Hà Nội hoang mang kêu cứu khi thang máy kẹt ở tầng 17 do mất điện

Đời sống 08/06/2023 17:15

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ lại sự việc mất điện, thang máy dừng tại tầng 17 ở tòa nhà Keangnam Landmark 72 Hà Nội, khiến nhiều người hoang mang, lo sợ.

Dẫn nguồn tin từ báo Phụ Nữ Việt Nam, sự việc xảy ra tại tầng 17 tòa nhà Keangnam, phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Theo hình ảnh được chia sẻ, người dân trong thang máy đang được đưa ra ngoài.

Cụ thể, những hình ảnh được chia sẻ với nội dung: "Keangnam ngay lúc này. Mất điện làm thang máy dừng đột ngột ở tầng 17. Rất nhiều người gọi kêu cứu, nhưng một vài người không thể gọi vì họ chỉ có thể nói tiếng Hàn Quốc".

Theo đó, nhiều người có mặt trong thang máy đã có trải nghiệm kinh hoàng khi thang máy đang di chuyển bất ngờ dừng đột ngột ở tầng 17 do sự cố mất điện. Hàng loạt người dân không ngừng kêu cứu và không ngừng lo lắng bên trong thang máy.  

Người dân Hà Nội hoang mang kêu cứu khi thang máy kẹt ở tầng 17 do mất điện - Ảnh 1
Thang máy bị dừng đột ngột ở tầng 17 khiến nhiều người bị mắt kẹt - Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam 

Theo thông tin ghi nhận từ báo Dân Việt, sau khi hình ảnh kèm thông tin được chia sẻ đã thu hút nhiều bình luận của cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều hoang mang, lo sợ cho những người bị mắc kẹt trong thang máy và mong bộ phận kỹ thuật của toà nhà xử lý nhanh, đưa người dân ra ngoài an toàn. 

Trước thông tin trên, chiều cùng ngày lãnh đạo UBND phường Mễ Trì cho biết, sau khi nhận được thông tin chính quyền đã cho công an xuống tòa nhà Keangnam để kiểm tra.  

Theo vị này, sự cố xảy ra tại tầng 17 do mất điện đột ngột, toà nhà không được báo trước. Ngay sau đó, bộ phận kỹ thuật của Ban quản lý toà nhà đã xử lý kịp thời, đưa những người trong thang máy ra ngoài an toàn.   

Người dân Hà Nội hoang mang kêu cứu khi thang máy kẹt ở tầng 17 do mất điện - Ảnh 2
Sự cố kẹt thang máy tại tầng 17 không gây thiệt hại về người - Ảnh: Dân Việt 

Lãnh đạo phường Mễ Trì cho biết sự việc không có thiệt hại về người. Hiện toà nhà đã chạy máy phát điện, người dân đi lại, sinh hoạt bình thường.

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