Người ngư dân 45 tuổi kể lại chuyện sống sót thần kỳ trong 4 ngày lênh đênh trên biển

Theo nguồn tin từ VTC News, trong căn nhà tranh vách lá ở ấp 1, Hòn Tre, Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, ông Trần Văn Việt (45 tuổi) với làn da bỏng rát và đôi mắt đỏ hoe vẫn chưa tin được những việc vừa xảy ra với mình. Với ông, nó như một cơn ác mộng.

Khoảng 19h cùng ngày, ông đi bên mạn tàu ra phía sau để tắm, không may chân vấp thanh ngang và rơi xuống biển. Ông la hét kêu cứu nhưng tiếng máy thuyền nổ lớn, các bạn tàu mỗi người mỗi việc nên không ai hay. Lúc này, tàu cách đất liền khoảng 200 hải lý (hơn 370 km).

Nhớ những ngày kinh hoàng ấy, ông Việt rơm rớm nước mắt kể, giữa tháng 5, ông theo tàu cá huyện Bình Đại (Bến Tre) đi biển. Trên tàu có 17 người, đánh bắt ở vùng biển Bến Tre - Kiên Giang. Ngày 1/6, sau hai tuần lênh đênh ngoài khơi, một thuyền viên bị thương, tàu dừng khai thác để đưa nạn nhân vào bờ.

Ông Việt chia sẻ, hai ngày đầu, ông cố gắng bơi để tìm các tàu cá đang đánh bắt trên biển những mong họ thấy và cứu vớt. Thế nhưng, mọi thứ cứ trôi qua trong vô vọng, ông mệt lả vì đói và đuối sức. Sau đó, ông mê man rồi trôi tự do mà không hay biết gì.

Đến chiều ngày thứ tư trên biển (tức hôm 4/6), ông mơ màng nghe thấy tiếng kêu từ đâu đó vọng lại: “Anh ơi, còn sống không?”. Sau khi nghe thấy tiếng có ai đó gọi, ông Việt mừng rỡ đưa tay ra vung vẩy nắm chặt lấy họ vì không thể mở mắt được do quá đau rát, toàn thân ê ẩm.

Sáng hôm sau ông Việt được tàu cá vừa cứu đưa vào bờ huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận. Tiếp đó, ông được đưa vào chăm sóc y tế, được nhiều người đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ. Hôm 7/6, ông được đưa về đến nhà.

Như từ cõi chết trở về, gặp lại vợ con ở quê nhà khiến ông Việt vui mừng khôn xiết. Chuyện vừa xảy ra đối với ông như một cơn ác mộng. Bây giờ, mọi thứ đã ổn, sức khỏe ông Việt đã phần nào hồi phục, ông gửi lời cảm ơn đến tất cả những anh em đã cứu mình ngày hôm đó. Ông Việt chia sẻ cảm ơn cuộc đời nhiều hơn vì đã cho ông tai qua nạn khỏi lần này.

Ông Việt kể lại những giây phút khó quên trong 4 ngày đêm lênh đênh trên biển - Ảnh: VTC News

Trích nguồn thông tin từ VietNamNet, theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận, lúc 16h ngày 4/6, tàu cá NT 90917 TS do ông Lê Văn Thuận (33 tuổi, ngụ Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) làm thuyền trưởng khi đang neo đậu tại khu vực cách đảo Phú Quý khoảng 35 hải lý về hướng Tây Nam đã cứu vớt một lao động đang trôi lênh đênh trên biển.

Người này được đưa lên tàu trong tình trạng sức khỏe rất yếu và cho biết tên là Trần Văn Việt. Sau đó, tàu cá NT 90917 TS đã đưa ông Việt về đảo Phú Quý lúc 10h ngày 5/6 để điều trị.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý phối hợp với Trung tâm Quân dân y Phú Quý chăm sóc y tế cho ngư dân Việt.

Ông Việt nhận được nhiều lời hỏi thăm, động viên sau khi về đoàn tụ với gia đình - Ảnh: VietNamNet

Qua một ngày chăm sóc sức khoẻ, ông Việt được mạnh thường quân, cơ quan chức năng Bình Thuận hỗ trợ đưa về quê miễn phí bằng tàu cao tốc để đoàn tụ với gia đình.