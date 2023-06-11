Cụ bà suýt mất 100 triệu đồng vì tin vào cuộc gọi của kẻ lừa đảo

Trước đó, ngày 8/6, bà L.T.G (81 tuổi, trú tại thôn Lãng Xuyên, xã Gia Tân, H.Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) nhận được nhiều cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Người gọi tự xưng là cán bộ công an điều tra, thông báo bà G. có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật, yêu cầu bà chuyển số tiền 100 triệu đồng, nếu không sẽ bị bắt giam.

Dẫn nguồn tin từ Báo Thanh Niên, ngày 9/6, theo thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương, trên địa bàn tỉnh vừa xảy ra vụ một người dân suýt bị lừa khoản tiền lớn dưới hình thức chuyển khoản.

Theo Báo Dân Trí đưa tin, do lo sợ, chiều cùng ngày, bà G. đến Quỹ tín dụng nhân dân xã Gia Tân để rút tiền trong sổ tiết kiệm với mục đích chuyển cho người tự xưng là công an.

Thời điểm đó, lực lượng Công an xã Gia Tân đang làm nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử tại khu vực gần quỹ tín dụng nhân dân xã Gia Tân. Thấy bà G. có dấu hiệu lo lắng, hoảng loạn, liên tục yêu cầu nhân viên quỹ tín dụng cho rút tiền nhanh, đồng thời thường xuyên nghe điện thoại, cán bộ công an xã đã tiếp cận bà G. và cán bộ tín dụng để tìm hiểu.

Bà G. thoát khỏi bẫy lừa đảo, bảo toàn được số tiền 100 triệu đồng - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi kiểm tra lại thông tin do bà G. cung cấp, lực lượng Công an xã Gia Tân đã động viên bà giữ bình tĩnh, đồng thời mời về trụ sở làm việc. Tại đây, cán bộ công an xã đã tuyên truyền về hành vi lừa đảo qua mạng.

Được phân tích rõ về phương thức, thủ đoạn của kẻ lừa đảo, bà G. đã nhận thức được tình hình, thoát khỏi bẫy lừa đảo, bảo toàn được số tiền 100 triệu đồng.

Công an tỉnh Hải Dương khuyến cáo người dân nâng cao ý thức, tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn của tội phạm lừa đảo qua mạng.

Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết.