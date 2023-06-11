Ngày 10/6, một bé trai 10 tuổi trượt chân rơi xuống hố nước sâu ở công trình khu du lịch sinh thái, văn hóa Đá Thiên (Thái Nguyên) dẫn đến đuối nước tử vong thương tâm.

Theo thông tin từ báo Công lý, vào khoảng 15h ngày 10/6, em D.V.T. (10 tuổi, trú tổ 7, thị trấn Trại Cau Đồng Hỷ, Thái Nguyên) cùng bạn đi chơi tại khu vực thi công dự án Khu du lịch sinh thái, văn hoá Đá Thiên (thuộc Công ty TNHH Xây dựng Mỹ thuật Thiên Phúc) có địa chỉ tại thị trấn Trại Cau (Đồng Hỷ, Thái Nguyên). Khi đang di chuyển, em T. bất ngờ trượt chân rơi xuống hố nước công trình và đuối nước tử vong.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Đến khoảng 16h cùng ngày, thi thể em T. đã được tìm thấy. Thi thể nạn nhân hiện đã bàn giao cho gia đình mai táng - Ảnh: Báo Công lý Được biết, khu vực hố nước nơi em T. gặp nạn khá sâu được hình thành trong quá trình thi công nhưng không có biển cảnh báo, rào chắn. Công tác khám nghiệm hiện trường được tiến hành đến 21h. Người nhà nạn nhân cho biết, thời điểm xảy ra vụ đuối nước thương tâm, xung quanh khu vực công trình không có bảo vệ.

Hiện, cơ quan Công an đang tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân vụ việc. Liên quan đến chuyện trẻ em tử vong do đuối nước, gần đây tại Thái Bình cũng xảy ra 1 trường hợp thương tâm. Cụ thể, theo thông tin từ báo Thanh niên, ngày 9/6, thông tin từ Phó chủ tịch UBND xã Thái Đô (Thái Bình) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một học sinh lớp 8 tử vong. Nạn nhân là em P.N.Đ.. Lực lượng chức năng đang đưa thi thể em Đ. lên - Ảnh: Báo Thanh niên Trước đó, chiều tối 7/6, Đ. đi tắm tại sông vùng dự án biển xã Thái Đô một mình. Đến khoảng 8 giờ ngày 8/6, người dân địa phương phát hiện thi thể Đ. nên đã báo chính quyền địa phương. Ngay khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã đến đưa thi thể em Đ. lên, đồng thời báo cáo Công an H.Thái Thụy tổ chức khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân khiến Đ. tử vong. Sau khi hoàn thiện các thủ tục, thi thể đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Lực lượng chức năng sau đó đã tiến hành điều tra, xác định nguyên nhân vụ nam sinh lớp 8 bị đuối nước tử vong.

Đi tắm sông một mình, học sinh lớp 8 ở Thái Bình bị đuối nước tử vong thương tâm Một học sinh lớp 8 trú tại xã Thái Đô, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đi tắm sông một mình đã bị đuối nước tử vong.

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