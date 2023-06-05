Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An mới cứu sống 1 trẻ 7 tuổi bị đuối nước trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin từ báo Pháp luật, ngày 25/5, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tiếp nhận bé T.B.G.P. (7 tuổi, huyện Đô Lương) nhập viện trong tình trạng sốc và ngừng tim ngoại viện do tai nạn đuối nước. Theo lời kể của người nhà, P. ngã xuống ao gần nhà khoảng 10 phút thì được phát hiện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, được người nhà sơ cứu và chuyển tới cấp cứu tại bệnh viện huyện. Tại đây, P. được đặt ống nội khí quản và liên hệ chuyển tuyến lên Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Trên đường đi, trẻ tiếp tục xuất hiện ngừng tuần hoàn, phải chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục sơ cứu, rồi mới chuyển tiếp tới bệnh viện sản nhi tỉnh.

Bệnh nhi được điều trị tích cực tại bệnh viên - Ảnh: Báo Pháp luật Tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, trẻ nhập viện với tiên lượng rất xấu, có thể tử vong bất kỳ lúc nào. Các bác sĩ lo lắng trẻ có thể bị tổn thương não nặng nề do đuối nước, ngừng tim lâu nên đã ngay lập tức cho trẻ thở máy, sử dụng thuốc vận mạch, dinh dưỡng tĩnh mạch hoàn toàn, thực hiện chăm sóc cấp 1. Kết quả sau 3 ngày điều trị, trẻ cai máy thở. 9 ngày sau đó, tình trạng bệnh của trẻ tiến triển tốt, tỉnh táo, nhanh nhẹn. Ngày 2/6, trẻ được ra viện.

Cũng liên quan đến chuyện trẻ em bị đuối nước, mới đây tại Hòa Bình vừa xảy ra 1 vụ việc 2 học sinh tử vong thương tâm. Cụ thể, theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, tối 5/6, thông tin từ UBND phường Tân Thịnh, TP. Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình cho biết, khoảng 13h cùng ngày tại khu vực Cảng Nghiêng Sông Đà đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Nạn nhân được xác định là cháu Đ.N.L. (học sinh lớp 6A1 trường THCS Sông Đà, TP. Hòa Bình) và cháu T.T.B.S. (học sinh lớp 7A5 trường THCS Sông Đà). Cả 2 cùng trú tại tổ 17, phường Tân Thịnh. Khu vực xảy ra vụ đuối nước thương tâm - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống Theo UBND Tân Thịnh, các cháu rủ nhau ra khu vực hạ lưu sông Đà tắm không may bị đuối nước. Ngay sau khi xảy ra sự việc các lực lượng chức năng ở TP. Hòa Bình đã phối hợp tìm kiếm. Đến khoảng 14h45 cùng ngày đã vớt được thi thể 2 cháu và bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Được biết, bố mẹ cả hai cháu đều đã ly hôn. Cháu L. đang ở với bà nội và bố còn cháu S. ở với ông bà ngoại.

Vừa nghỉ hè, 2 học sinh đuối nước tử vong thương tâm ở hạ lưu sông Đà Trong lúc ra hạ lưu sông Đà chơi, 2 học sinh ở Hòa Bình bất ngờ bị đuối nước dẫn đến tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghe-an-thanh-cong-cuu-song-tre-7-tuoi-bi-duoi-nuoc-tinh-trang-nguy-kich-co-the-tu-vong-bat-cu-luc-nao-589267.html