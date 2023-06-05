Vừa nghỉ hè, 2 học sinh đuối nước tử vong thương tâm ở hạ lưu sông Đà

Đời sống 05/06/2023 19:20

Trong lúc ra hạ lưu sông Đà chơi, 2 học sinh ở Hòa Bình bất ngờ bị đuối nước dẫn đến tử vong.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, tối 5/6, thông tin từ UBND phường Tân Thịnh, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cho biết, khoảng 13h cùng ngày tại khu vực Cảng Nghiêng Sông Đà đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm.

Nạn nhân được xác định là cháu Đ.N.L. (học sinh lớp 6A1 trường THCS Sông Đà, TP. Hòa Bình) và cháu T.T.B.S. (học sinh lớp 7A5 trường THCS Sông Đà). Cả 2 cùng trú tại tổ 17, phường Tân Thịnh.

Vừa nghỉ hè, 2 học sinh đuối nước tử vong thương tâm ở hạ lưu sông Đà - Ảnh 1

Khu vực xảy ra vụ đuối nước thương tâm - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo UBND Tân Thịnh, các cháu rủ nhau ra khu vực hạ lưu sông Đà tắm không may bị đuối nước. Ngay sau khi xảy ra sự việc các lực lượng chức năng ở TP. Hòa Bình đã phối hợp tìm kiếm.

Đến khoảng 14h45 cùng ngày đã vớt được thi thể 2 cháu và bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Được biết, bố mẹ cả hai cháu đều đã ly hôn. Cháu L đang ở với bà nội và bố còn cháu S ở với ông bà ngoại.

Cũng liên quan đến chuyện trẻ em tử vong do đuối nước, gần đây tại Phú Quốc cũng xảy ra 1 trường hợp tương tự. Cụ thể, theo thông tin từ báo Thanh niên, chiều 3/6, tin từ Trung tâm Y tế TP. Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, các bác sĩ của trung tâm  đã cố gắng hết sức nhưng không thể cứu được 2 bé gái trong vụ đuối nước xảy ra tại suối Đá Bàn. Nguyên nhân là khoảng cách từ vị trí đuối nước đến trung tâm y tế quá xa, khi nạn nhân được đưa đến nơi thì đã quá muộn.

Vừa nghỉ hè, 2 học sinh đuối nước tử vong thương tâm ở hạ lưu sông Đà - Ảnh 2
Khu vực xảy ra vụ đuối nước khiến 2 bé gái 11 tuổi tử vong - Ảnh: Báo Thanh niên

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, 2 bé gái (chưa rõ danh tính, cùng 11 tuổi) theo phụ huynh đến chơi tại suối Đá Bàn (thuộc ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP. Phú Quốc). Đến khoảng 15 giờ 45 cùng ngày, trong lúc nhóm người lớn đang ngồi ăn uống trên tảng đá lớn thì 2 bé này đến khu vực suối cách đó khoảng 25m để tắm.

Một số thanh niên ngồi ăn uống gần đó cho biết, vị trí họ ngồi rất gần với vị trí 2 bé gặp nạn, nhưng không phát hiện. Ngoài ra, xung quanh khu vực có rất đông người vui chơi nhưng cũng không ai phát hiện 2 bé gái gặp nạn. Phải đến khi có một khách đi trên cầu treo nhìn xuống thấy và tri hô thì mọi người mới phát hiện, vớt 2 bé lên, sơ cứu rồi đưa đến Trung tâm Y tế TP. Phú Quốc cấp cứu. Tuy nhiên, khi đến được trung tâm y tế thì 2 bé đã tử vong.

Một người dân cùng xóm với nạn nhân cho biết, 2 bé gái ở khu phố 12, phường Dương Đông, TP. Phú Quốc. Đến 18 giờ cùng ngày, gia đình tiến hành lo hậu sự cho 2 bé bị đuối nước tử vong.

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