Quảng Ngãi: Phó công an phường dũng cảm lao ra biển cứu người đuối nước

Đời sống 22/05/2023 13:54

Nghe tiếng kêu cứu, Thượng úy Phạm Trung Tiển (Phó trưởng công an phường) cùng 4 người khác bơi ra biển cứu nạn nhân vào bờ.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 22/5, UBND phường Phổ Quang (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước nhưng nạn nhân may mắn được cứu sống.

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 ngày 21/5, khi tắm tại bãi biển thuộc tổ dân phố Hải Tân (phường Phổ Quang), ông N.M.Q (68 tuổi, ngụ phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ) bị sóng cuốn ra xa.

Quảng Ngãi: Phó công an phường dũng cảm lao ra biển cứu người đuối nước - Ảnh 1
Người đàn ông đã may mắn được cứu sống - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Cũng theo thông tin từ báo Giao thông, ngay khi phát hiện có người đuối nước, người dân hô hoán kêu cứu. Không một chút ngần ngại, 4 người dân đang tắm biển và Thượng úy Phạm Trung Tiển - Phó trưởng Công an phường Phổ Hòa, TX. Đức Phổ đã lao ra biển kịp thời cứu nạn nhân vào bờ và tiến hành sơ cứu ban đầu.

Quảng Ngãi: Phó công an phường dũng cảm lao ra biển cứu người đuối nước - Ảnh 2
Người dân sơ cấp cứu cho nạn nhân - Ảnh: Báo Giao Thông

Qua thực hiện biện pháp sơ cứu, người dân đã đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm (TX. Đức Phổ) để tiếp tục cấp cứu.

Qua điều tra ban đầu, nạn nhân tên T. trú phường Phổ Ninh, TX Đức Phổ. Chiều 21/5, nạn nhân cùng người thân trong gia đình đến biển Phổ Quang tắm.

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