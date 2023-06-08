Theo thông tin từ báo Giao thông, ngày 8/6, ông Tạ Ngọc Hà, Phó chủ tịch UBND xã Thái Đô, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một học sinh lớp 8 bị tử vong thương tâm.

Thông tin ban đầu, chiều tối 7/6, cháu Đ. đi tắm tại sông vùng dự án biển xã Thái Đô một mình, đã không may bị đuối nước.

Đến khoảng 8h sáng nay (ngày 8/6), người dân địa phương thấy phần tóc của cháu Đ. nhô lên đã tới kiểm tra, phát hiện thi thể cháu Đ. và báo lên chính quyền địa phương xã Thái Đô.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Thái Đô đã tổ chức vớt thi thể cháu Đ., đồng thời báo cáo Công an huyện Thái Thụy và các cơ quan chức năng, tổ chức khám nghiệm tử thi xác minh nguyên nhân khiến cháu Đ. tử vong.

"Đến khoảng 12h trưa nay, lực lượng chức năng đã làm xong các thủ tục pháp lý theo quy định và bàn giao thi thể cháu Đ. về cho gia đình tổ chức mai táng", ông Hà cho biết.

Liên quan đến chuyện học sinh tử vong vì đuối nước, gần đây, tại Nghệ An cũng xảy ra 1 trường hợp tương tự. Cụ thể, theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, sáng 6/6, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết gia đình và chính quyền địa phương đã làm thủ tục mai táng cho hai nam sinh chết đuối khi tắm biển.

Trước đó, khoảng 18h chiều 5/6, do nắng nóng nên em N.T.S. và H.N.H. (cùng 9 tuổi, ngụ xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Lưu) cùng người thân xuống tắm biển ở khu vực xóm 2 của xã.

Trong lúc hai em đang tắm thì bất ngờ gặp sóng to, nước xoáy mạnh cuốn trôi ra xa mất tích.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm kiếm nạn nhân đuối nước ở vùng biển Nghệ An - Ảnh Báo Tuổi trẻ

Ngay lập tức, người nhà hô hoán những người xung quanh bơi ra tìm kiếm. Tuy nhiên, khi được tìm thấy, H. đã tử vong. Đến 23h đêm, lực lượng cứu nạn mới tìm thấy thi thể em S..