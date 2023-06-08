Đi tắm sông một mình, học sinh lớp 8 ở Thái Bình bị đuối nước tử vong thương tâm

Đời sống 08/06/2023 20:35

Một học sinh lớp 8 trú tại xã Thái Đô, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đi tắm sông một mình đã bị đuối nước tử vong.

Theo thông tin từ báo Giao thông, ngày 8/6, ông Tạ Ngọc Hà, Phó chủ tịch UBND xã Thái Đô, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một học sinh lớp 8 bị tử vong thương tâm.

Nạn nhân được xác định là cháu P.N.Đ. (sinh năm 2008, trú thôn Nam Hải, xã Thái Đô, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).

Đi tắm sông một mình, học sinh lớp 8 ở Thái Bình bị đuối nước tử vong thương tâm - Ảnh 1

Hiện trường người dân phát hiện ra cháu Đ. đuối nước tử vong - Ảnh: Báo Giao thông

Thông tin ban đầu, chiều tối 7/6, cháu Đ. đi tắm tại sông vùng dự án biển xã Thái Đô một mình, đã không may bị đuối nước.

Đến khoảng 8h sáng nay (ngày 8/6), người dân địa phương thấy phần tóc của cháu Đ. nhô lên đã tới kiểm tra, phát hiện thi thể cháu Đ. và báo lên chính quyền địa phương xã Thái Đô.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Thái Đô đã tổ chức vớt thi thể cháu Đ., đồng thời báo cáo Công an huyện Thái Thụy và các cơ quan chức năng, tổ chức khám nghiệm tử thi xác minh nguyên nhân khiến cháu Đ. tử vong.

"Đến khoảng 12h trưa nay, lực lượng chức năng đã làm xong các thủ tục pháp lý theo quy định và bàn giao thi thể cháu Đ. về cho gia đình tổ chức mai táng", ông Hà cho biết.

Liên quan đến chuyện học sinh tử vong vì đuối nước, gần đây, tại Nghệ An cũng xảy ra 1 trường hợp tương tự. Cụ thể, theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, sáng 6/6, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết gia đình và chính quyền địa phương đã làm thủ tục mai táng cho hai nam sinh chết đuối khi tắm biển.

Trước đó, khoảng 18h chiều 5/6, do nắng nóng nên em N.T.S. và H.N.H. (cùng 9 tuổi, ngụ xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Lưu) cùng người thân xuống tắm biển ở khu vực xóm 2 của xã.

Trong lúc hai em đang tắm thì bất ngờ gặp sóng to, nước xoáy mạnh cuốn trôi ra xa mất tích.

Đi tắm sông một mình, học sinh lớp 8 ở Thái Bình bị đuối nước tử vong thương tâm - Ảnh 2
Lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm kiếm nạn nhân đuối nước ở vùng biển Nghệ An - Ảnh Báo Tuổi trẻ

Ngay lập tức, người nhà hô hoán những người xung quanh bơi ra tìm kiếm. Tuy nhiên, khi được tìm thấy, H. đã tử vong. Đến 23h đêm, lực lượng cứu nạn mới tìm thấy thi thể em S..

Rủ cháu đi tắm biển, người đàn ông 64 tuổi ở Hà Tĩnh bị đuối nước tử vong thương tâm

Rủ cháu đi tắm biển, người đàn ông 64 tuổi ở Hà Tĩnh bị đuối nước tử vong thương tâm

Hai ông cháu ở xã Cương Gián (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cùng nhau đi tắm biển, không may người ông bị đuối nước tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   đuối nước tử vong học sinh đuối nước tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 48 phút trước
Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Xã hội 1 giờ 59 phút trước
Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Tin y tế 2 giờ 8 phút trước
Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đời sống 2 giờ 24 phút trước
Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đời sống 2 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới