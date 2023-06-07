Rủ cháu đi tắm biển, người đàn ông 64 tuổi ở Hà Tĩnh bị đuối nước tử vong thương tâm

Đời sống 07/06/2023 21:23

Hai ông cháu ở xã Cương Gián (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cùng nhau đi tắm biển, không may người ông bị đuối nước tử vong.

Theo thông tin từ báo Hà Tĩnh, ông Hoàng Văn Hà – Chủ tịch UBND xã Cương Gián cho biết vào lúc 18 giờ 15 phút, ngày 7/6, ông N.C.T. (SN 1959) cùng cháu nội là N.T.D. (SN 2010) đều ở thôn Nam Mới, xã Cương Gián đi tắm biển ở gần nhà. Trong quá trình tắm biển, ông T. bơi ra xa, cháu D. tưởng ông đã về vội lên bờ chạy về nhà. Tuy nhiên, về nhà không thấy ông nên gọi mọi người ra biển tìm kiếm.

Rủ cháu đi tắm biển, người đàn ông 64 tuổi ở Hà Tĩnh bị đuối nước tử vong thương tâm - Ảnh 1
Lực lượng y tế và người dân nỗ lực sơ cứu ông T. nhưng quá muộn - Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Đến 18 giờ 50 phút, người dân mới tìm thấy ông T. liền cùng lực lượng y tế xã tiến hành sơ cứu nhưng đã quá muộn.

Hiện, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể ông T. cho gia đình để tiến hành mai táng theo phong tục địa phương.

Liên quan đến chuyện tử vongđuối nước ở Hà Tĩnh, cách đây không lâu tại kênh hồ Kẻ Gỗ cũng xảy ra 1 trường hợp thương tâm. Cụ thể, theo thông tin từ VTC News, sáng 31/5, thông tin với báo chí, ông Đặng Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến một bé trai 2 tuổi tử vong.

"Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã đóng kênh nước để tiện cho công tác tìm kiếm nạn nhân. Hiện chính quyền địa phương đã phối hợp với gia đình lo hậu sự cho cháu bé xấu số", vị lãnh đạo UBND xã nói thêm.

Rủ cháu đi tắm biển, người đàn ông 64 tuổi ở Hà Tĩnh bị đuối nước tử vong thương tâm - Ảnh 2
Nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: VTC News

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h chiều 30/5, bé T.V.B.L. (2 tuổi, trú thôn Tân Duệ, xã Cẩm Duệ) cùng người thân ra bờ kênh chính hồ Kẻ Gỗ gần nhà để vui chơi.

Trong lúc nô đùa, bé L. sẩy chân ngã xuống kênh và bị nước cuốn trôi.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt phối hợp cùng gia đình tìm kiếm bé L.. Đến khoảng 20h cùng ngày, thi thể bé L. được tìm thấy cách vị trí gặp nạn khoảng 700m.

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