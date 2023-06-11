18 năm tù cho người bố đồi bại hiếp dâm con gái ruột

Đời sống 11/06/2023 07:44

Để thỏa mãn nhu cầu tình dục của bản thân, lợi dụng lúc vợ vắng nhà, N.C.D. đã nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm chính con đẻ của mình khi cháu bé mới 12 tuổi.

Dẫn nguồn tin từ Báo Dân Trí, tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình vừa mở phiên tòa xét xử vụ án hiếp dâm người dưới 16 tuổi đối với bị cáo N.C.D. (SN 1978), trú huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình, để thỏa mãn nhu cầu tình dục của bản thân, lợi dụng lúc vợ vắng nhà, N.C.D. nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với cháu A. (SN 2007, con đẻ D.) ngay tại nhà của gia đình ở tỉnh Ninh Bình.

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Bị cáo tại phiên tòa xét xử - Ảnh: Báo Dân Trí 

Tại phiên tòa Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo N.C.D 18 năm tù về tội "hiếp dâm đối với người dưới 16 tuổi". Đây là bản án thích đáng dành cho hành động đồi bại của bị cáo đối với chính con đẻ của mình.

Bị cáo D. thực hiện hành vi hiếp dâm đối với cháu A. từ khi cháu mới 12 tuổi.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo N.C.D. 18 năm tù về tội Hiếp dâm đối với người dưới 16 tuổi.

Trước đó, vào ngày 15/2/2023, theo VietNamNet đưa tin, TAND tỉnh Gia Lai cũng đưa vụ án cha hiếp dâm con gái ruột ra xét xử kín. Đồng thời tuyên phạt bị cáo C.M.H. (SN 1979), trú tại thị xã An Khê 16 năm tù giam.

Theo cáo trạng, vào rạng sáng một ngày trong tháng 6/2021, trong lúc ngủ với vợ tại nhà ở thị xã An Khê (Gia Lai), đến khoảng 4h, H. đi qua phòng con gái ruột của mình (SN 2006). Sau đó, H. thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn với cháu bé. Thời điểm này, nạn nhân mới 14 tuổi 9 tháng. 

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Quang cảnh phiên tòa xét xử - Ảnh: VietNamNet

Tại phiên tòa, HĐXX xét thấy hành vi của bị cáo H. đã trực tiếp xâm hại đến danh dự, nhân phẩm, sức khỏe và sự phát triển bình thường về tâm sinh lý của trẻ, gây dư luận xấu và ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội ở địa phương. 

Bị cáo H. là cha ruột của bị hại, có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng con của mình, nhưng đã lợi dụng sự non nớt, chưa có ý thức bảo vệ bản thân của con gái, chỉ vì dục vọng của bản thân mà đã thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn, trái với luân thường đạo lý. 

Sau thời gian nghị án, với những hành vi phạm tội như trên, TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt bị cáo C.M.H. 16 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. 

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