Chỉ vì cơn cuồng ghen của bố, hai con thơ phải trở thành trẻ mồ côi

Đời sống 11/06/2023 07:26

Anh S. được dân làng đánh giá là người trách nhiệm với gia đình nhưng lại hay ghen tuông vô cớ. Đỉnh điểm cơn cuồng ghen của người chồng đã gây nên tấn thảm kịch của gia đình.

Theo thông tin từ Báo Dân Trí, trong 2 ngày (9-10/6) người thân, làng xóm tổ chức 2 đám tang cho anh L.Đ.S. (SN 1978, trú xóm 4, xã Tràng Sơn, Đô Lương) và vợ. Mọi thứ vẫn để nguyên, chỉ thay tấm bảng cáo phó và cỗ quan tài. Hai con nhỏ được người bà con đưa đến trước di ảnh của mẹ. Bé lớn, năm nay 6 tuổi, dường như hiểu được chút ít nỗi tang thương của gia đình, còn cậu em (hơn 3 tuổi) vẫn hồn nhiên đùa nghịch.

'Chiều qua, lúc đi đưa tang bố, thằng bé còn mải nghịch chiếc gậy chống. Khổ thân, nó còn bé quá, chắc không biết mình đã mồ côi cả bố lẫn mẹ, tương lai không biết thế nào', bà dì họ đằng ngoại cám cảnh cho hai đứa cháu.

Chỉ vì cơn cuồng ghen của bố, hai con thơ phải trở thành trẻ mồ côi - Ảnh 1
Trong 2 ngày, người thân anh S. phải tổ chức 2 đám tang cho vợ chồng người đàn ông này - Ảnh: Báo Dân Trí

Chị N.T.L. (SN 1990) - vợ anh S., tử vong sau một ngày cấp cứu ở bệnh viện. Tối 8/6, người phụ nữ này bị chồng đâm nhiều nhát dẫn tới trọng thương. Sau khi đâm vợ, anh S. cầm can xăng sang nhà hàng xóm, cách một nhà, đổ xuống nền và châm lửa đốt. Gây án xong, anh ta điều khiển xe máy rời hiện trường và lao xuống kênh dẫn nước. Sáng 9/6, thi thể anh S. mới được tìm thấy và bàn giao cho gia đình làm lễ an táng.

Chị L. là vợ thứ 3 của anh S.. Hai cuộc hôn nhân trước đó của người đàn ông này tan vỡ do không có con và mâu thuẫn trong cuộc sống. Bởi vậy, khi chị L. sinh hạ được hai con trai thì anh S. rất vui và chăm chút cho các con. Anh cũng được nhận xét là chịu khó, táo bạo trong làm ăn nhưng công việc không thuận lợi. Nhược điểm lớn nhất của người đàn ông này tính ghen tuông. Đây được xem là nguồn cơn dẫn tới bi kịch này.

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Người thân và làng xóm bàng hoàng trước cái chết thảm khốc của vợ chồng anh S. - Ảnh: Báo Dân Trí 

 

Dẫn nguồn tin từ Zing News, trước đây, anh S. có thời gian đi làm việc ở nước ngoài. 3 năm trước người đàn ông này trở về nước rồi vào miền Nam mở một đại lý bán vật liệu xây dựng và làm trang trại chăn nuôi ở quê nhà. Tuy nhiên, anh S. lại có tính hay ghen dù không có bằng chứng cụ thể.

Bị chồng ghen tuông vô cớ, có khi chị L. cãi lại thì bị đánh hoặc bị dí dao vào cổ dọa. Hồi trước Tết, anh S. đánh, dùng dao dọa nên chị L. bỏ về nhà ngoại 2 tháng, một người hàng xóm kể.

Trong thời gian vợ bỏ về ngoại, anh S. một tay chăm 2 con nhỏ. Người đàn ông này sau đó nhờ người tác động vợ trở về hàn gắn để nuôi con. Nghĩ anh S. biết sửa đổi, chị L. đồng ý trở về.

Thực tế, cuộc sống gia đình "dễ thở" hơn trước khi anh S. đằm tính lại. Nhưng không ai ngờ, đó chỉ là cơn lặng sóng trước khi "bão tố" bùng lên, nhấn chìm mái ấm gia đình của hai đứa con nhỏ.

Theo một số nhân chứng gián tiếp, vào khoảng 20h ngày 8/6, giữa anh S. và chị L. nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã. Thấy bố mẹ cãi nhau, cậu con trai 6 tuổi chạy đi gọi bà nội.

Khi mẹ anh S. có mặt thì người đàn ông này đang cầm dao đe dọa vợ. Mẹ chồng bảo chị L. chạy đi nhưng người phụ nữ này không chạy.

Bất chấp mẹ can ngăn, anh S. dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người vợ trước khi cầm can xăng sang nhà hàng xóm - người mà anh ta tình nghi có tình ý với vợ mình và châm lửa đốt. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến người dân đang ngồi hóng mát trước cổng nhà anh S. không kịp ứng cứu.

Chỉ vì cơn cuồng ghen của bố, hai con thơ phải trở thành trẻ mồ côi - Ảnh 3
Hai con thơ trở thành trẻ mồ côi sau cơn ghen của bố - Ảnh: Zing News

Bà Lương Thị Ngọc - xóm trưởng xóm 4 cho biết, vợ chồng anh S., chị L., thường xuyên mâu thuẫn, xô xát. Nhiều lần cán bộ xóm và chính quyền địa phương tổ chức gặp gỡ, hòa giải nhưng không có chuyển biến. Có lần, anh S. đánh vợ, bị Công an xã mời lên làm việc nhưng người đàn ông này bỏ về.

Theo vị trưởng xóm, thời gian gần đây anh S. có biểu hiện của chứng bệnh trầm cảm, hay nói chuyện một mình. Người thân khuyên đi khám nhưng anh không nghe.

Cách đây ít hôm, gia đình anh S. có lắp mạng internet, khi thấy vợ thường xuyên lên mạng, anh S. nghĩ vợ đang trò chuyện với người đàn ông khác nên nổi cơn ghen.

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