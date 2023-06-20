Lạnh sống lưng, giáo viên mầm non trộn thuốc tránh thai vào thức ăn của trẻ mỗi ngày

Mới đây một người tự nhận là giáo viên mầm non cho biết đã lợi dụng nghề nghiệp của mình để cho trẻ uống thuốc tránh thai gây sốc cộng đồng mạng.
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Như chúng ta đều biết, nhiệm vụ của người giáo viên là dạy dỗ, giáo dục con người. Vai trò này càng nặng nề hơn với giáo viên mầm non vì ở cấp bậc này, người giáo viên không chỉ bảo vệ an toàn cho trẻ mà còn dạy kiến thức để trẻ nhận biết những giá trị đúng đắn.
Vậy nhưng mới đây một sự việc vô cùng đáng sợ đã xảy ra tại Trung Quốc khiến cộng đồng mạng xứ Trung dậy sóng. Ngày 19/6/2023 chủ đề nữ giáo viên mầm non nghi cho trẻ uống thuốc tránh thai đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng và trở thành hot search trên nhiều nền tảng.
Trang 163 cho biết, theo hồ sơ trò chuyện nhóm trên Xiaohongshu, một cư dân mạng tự nhận là giáo viên mầm non cho biết, lợi dụng nghề nghiệp của mình, hàng ngày người này đã trộn thuốc tránh thai vào cơm của trẻ, khiến chúng vô dụng khi lớn lên. Có người nói rằng trẻ em vô tội nhưng “cô giáo mầm non” này cho biết: “Đàn ông thì không vô tội, phải thiến hóa học họ trước mới cứu được nhiều bé gái”.
Đoạn nói chuyện này của người tự xưng là giáo viên mầm non kia khiến nhiều người lạnh sống lưng. Một cư dân mạng cho biết: “Là cha của hai đứa trẻ, tôi tức giận đến tột cùng khi xem chủ đề này, nếu giáo viên mầm non đối xử như vậy với con tôi, không biết tôi sẽ làm những chuyện gì với giáo viên nữa”.
Đối với vấn đề này, phía nền tảng Xiaohongshu đã có phản hồi, ngay sau khi phát hiện sự việc, tài khoản này đã bị khóa. Phía Xiaohongshu cũng đã cung cấp tất cả manh mối cho cảnh sát. Tính xác thực của sự việc này vẫn chưa được kiểm chứng nhưng rất nhiều người mong đây là thông tin sai sự thật. “Nếu như có việc này xảy ra thì hành vi của giáo viên mầm non kia không khác gì tội cố ý giết người cả, thậm chí còn tồi tệ hơn cả giết người” – một cư dân mạng bình luận.