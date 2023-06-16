Giấu chồng hẹn hò với hơn 30 người đàn ông một lúc, gái xinh 9X nhận trái đắng

Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, 9X giấu chồng ngoại tình với hơn 30 người đàn ông cùng một lúc để vay tiền, chồng bàng hoàng khi biết sự thật.

Mới đây, câu chuyện của một 9X họ Lưu sống tại Thượng Hải, Trung Quốc đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng nước này. Bố mẹ Lưu đều là người kinh doanh nên điều kiện kinh tế gia đình cô rất tốt. Vì không phải lo kinh tế nên Lưu kết hôn từ khá sớm và có một con gái. Chồng Lưu cũng là người Thượng Hải, sau khi kết hôn, hai vợ chồng cùng nhau điều hành một công ty vận tải nhỏ, thu nhập khá ổn định. Vay tiền nhưng không thể trả, Lưu đã ngoại tình với hơn 30 người đàn ông để lừa tiền Cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc của gia đình Lưu khiến nhiều người phải ghen tị. Vậy nhưng Lưu vẫn chưa hài lòng với cuộc sống ấy, cô nghĩ rằng mình có thể kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Trong một buổi gặp gỡ của những người bạn, Lưu nghe thấy bạn thân của mình nói đến một sản phẩm quản lý tài chính có tỷ lệ hoàn vốn rất cao, nếu đầu tư sẽ có lãi 10% và không có bất kỳ rủi ro nào. Khi nghe thấy tỷ lệ hoàn vốn cao như vậy, Lưu lập tức quan tâm, cô hỏi bạn thân của mình về khoản đầu tư này.

Người bạn nói rằng, bạn của cô ta làm việc trong một công ty tài chính, đây là thông tin nội bộ, chỉ có thể mua thông qua giới thiệu, bản thân người bạn này đã mua và kiếm bộn tiền. Dưới sự khoe khoang của người bạn thân, Lưu tỏ ra nghi ngờ nhưng vẫn bỏ tiền ra mua sản phẩm tài chính đó. Ban đầu, Lưu kiếm được một số tiền lớn khiến cô càng tin tưởng sản phẩm này hơn. Lưu biết rằng phải đầu tư nhiều mới mang lại lợi nhuận cao, chính vì vậy cô đã thế chấp căn nhà đang ở và cả công ty vận tải cho ngân hàng để vay được 3 triệu nhân dân tệ (khoảng hơn 10 tỷ đồng). Cô dùng hết số tiền này để đầu tư vào sản phẩm tài chính mà chồng cô không hề hay biết. Sau khi đầu tư, Lưu phát hiện ra mình bị lừa, đối mặt với khoản nợ khổng lồ, cô đành thú nhận tất cả với chồng. Nghe xong, chồng Lưu không trách vợ mà an ủi rằng: “Không sao, chúng ta từ từ trả”.

Lương thực sự thích Lưu nên đề nghị cô sinh con cho mình Sau đó, Lưu gửi con cho mẹ chồng, cô nhận thêm việc giao hàng vào ban đêm để kiếm thêm thu nhập. Vậy nhưng từ nhỏ Lưu đã sống trong nhung lụa, cô không chịu khổ được lâu. Một người bạn thân của Lưu gợi ý: “Cậu xinh đẹp như vậy, đó chính là vốn liếng, tại sao lại không dùng?” Lưu biết ý đồ của người bạn thân nhưng cô vẫn do dự. Nhưng Lưu thực sự quá cần tiền, cô không thể làm liên lụy đến chồng. Thông qua mạng xã hội, Lưu quen một người đàn ông họ Lương là chủ của một công ty. Rất nhanh, cả hai đã hẹn gặp nhau ngoài đời, thấy Lưu xinh đẹp, Lương rất hài lòng, vì vậy mối quan hệ giữa hai người phát triển nhanh chóng. Nhận thấy thời cơ chín muồi, Lưu bắt đầu mượn tiền Lương với nhiều lý do khác nhau. Sau khi lừa được tiền của Lương, Lưu biến thành bậc thầy quản lý thời gian, cô bắt đầu hẹn hò với nhiều người đàn ông cùng một lúc. Bằng cách này, Lưu đã qua lại với hơn 30 người tình và mượn của họ hơn 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3.6 tỷ đồng). Trong số đó, Lương cho mượn nhiều nhất với 200.000 nhân dân tệ (khoảng 720 triệu đồng). Cơ quan điều tra cho biết, Lưu đã vay hơn 1 triệu nhân dân tệ từ những người tình của mình Vì Lương thực sự thích Lưu nên anh ta đã đe dọa rằng, Lưu không cần trả tiền nhưng phải sinh con cho Lương. Điều này khiến Lưu sợ hãi và đã chặn số điện thoại của Lương. Đến lúc này Lương nhận ra mình bị lừa nên đã báo cảnh sát. Khi cảnh sát đến nhà, chồng của Lưu sốc nặng khi biết vợ mình ngoại tình với hơn 30 người đàn ông. Hiện tại, Lưu đã bị bắt vì tội lừa đảo, rất có thể cô sẽ phải ngồi tù ít nhất 10 năm.

Người phụ nữ kéo vali chứa thi thể mẹ ruột đến đồn cảnh sát đầu thú Mới đây người phụ nữ 39 tuổi kéo một chiếc vali chứa thi thể mẹ ruột đến đồn cảnh sát đầu thú gây rúng động cộng đồng mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giau-chong-hen-ho-voi-hon-30-nguoi-dan-ong-mot-luc-gai-xinh-9x-nhan-trai-dang-592991.html