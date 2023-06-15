Cô gái 22 tuổi trở thành nạn nhân của một vụ tấn công tình dục khi đang trên đường đi mua thuốc cho chị gái gây sốc cộng đồng mạng.

Theo 163, vụ tấn công tình dục này xảy ra ở bang Andhra Pradesh, Ấn Độ. Theo báo cáo, nạn nhân là cô gái 22 tuổi, do chị gái bị bệnh nên cô gái này phải một mình đi ra ngoài mua thuốc. Tuy nhiên, trên đường đi cô đã bị 4 người đàn ông bắt cóc rồi đưa lên xe, sau đó còn xuất hiện thêm 5 người đàn ông nữa. Tổng cộng 9 người đàn ông đã tấn công tình dục cô gái trẻ này. May mắn thay, một người qua đường đã phát hiện và báo cảnh sát. Hiện tại cảnh sát đã bắt giữ được 3 nghi phạm, 6 người còn lại đang bị truy lùng.

Trên đường đi mua thuốc cho chị, cô gái 22 tuổi đã bị bắt cóc

Nạn nhân đến từ Srikakulam, gần đây cô tạm thời chuyển đến Nellore để chăm sóc chị gái đang bị bệnh. Vào ngày xảy ra vụ việc, cô gái 22 tuổi một mình đi ra ngoài mua thuốc cho chị gái. Tuy nhiên đến chiều ngày 11/6, cô bị một người đàn ông lạ mặt bắt cóc lên xe. Mặc dù có người nghe thấy tiếng kêu cứu của cô gái và gọi cảnh sát ngay lập tức nhưng khi cảnh sát đến nơi cô gái đã bị kẻ bắt cóc đưa đi chỗ khác.

Sau khi trích xuất camera giám sát, cảnh sát phát hiện, sau khi cô gái bị đưa đến một địa điểm vắng vẻ ở vùng ngoại ô đã có 5 người đàn ông xuất hiện ở hiện trường. Nạn nhân cho biết, khi đó cô định gọi xe ba gác, vậy nhưng tài xế lại bất ngờ gọi thêm 3 người đàn ông nữa lên xe rồi chở cô đến một nơi hẻo lánh để thực hiện hành vi hiếp dâm tập thể. May mắn thay khi đó có xe cảnh sát đi tuần tra ngang qua nên cô gái đã trốn thoát.

Tổng cộng có 9 người đàn ông đã tham gia tấn công tình dục nạn nhân

Căn cứ vào biển số xe người đi đường cung cấp, cảnh sát đã bắt giữ 3 người đàn ông liên quan đến vụ án. Tung tích của 6 người còn lại vẫn đang được cảnh sát tìm kiếm.

Đang chăm cháu, bà nội phát hiện bí mật động trời từ một câu nói của người hàng xóm Mặc dù biết chồng sắp cưới bị tâm thần sau vụ tai nạn giao thông nhưng người phụ nữ vẫn nhất quyết tổ chức đám cưới rồi hạ sinh một bé trai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/di-mua-thuoc-cho-chi-co-gai-22-tuoi-bi-9-nguoi-dan-ong-tan-cong-tinh-duc-592643.html