Đang chăm cháu, bà nội phát hiện bí mật động trời từ một câu nói của người hàng xóm

Mặc dù biết chồng sắp cưới bị tâm thần sau vụ tai nạn giao thông nhưng người phụ nữ vẫn nhất quyết tổ chức đám cưới rồi hạ sinh một bé trai.

Theo 163, mới đây một sự việc xảy ra tại Chiết Giang, Trung Quốc đã khiến cư dân mạng nước này dậy sóng. Theo đó, hai vợ chồng đến với nhau vì tình yêu, trước khi kết hôn, người đàn ông bị một tai nạn giao thông ảnh hưởng đến thần kinh. Trước sự việc này, người phụ nữ vẫn nhất quyết tổ chức đám cưới với người đàn ông rồi sau đó hạ sinh một bé trai kháu khỉnh.

Mặc dù biết rõ tình trạng sức khỏe của chồng sắp cưới, người phụ nữ vẫn nhất quyết tổ chức đám cưới với anh - Ảnh minh họa: Internet

Một thời gian sau, người phụ nữ đệ đơn ly hôn với chồng, cả hai thỏa thuận rằng đứa trẻ sẽ do mẹ nuôi dưỡng. Căn nhà được mua trong thời kỳ hôn nhân sẽ thuộc về đứa trẻ, người phụ nữ có quyền được lưu trú lâu dài trong căn nhà này. Chiếc xe hơi cũng sẽ thuộc về người phụ nữ.

Vậy nhưng sự việc hoàn toàn thay đổi sau một câu nói của người hàng xóm. Một lần khi đang chăm cháu trai, bà nội nghe người hàng xóm nói một câu: “Không giống bố”, điều này khiến bà nội bắt đầu quan sát và nảy sinh nghi ngờ. Sau đó bà đưa cháu nội đi xét nghiệm DNA thì phát hiện đứa trẻ không có máu mủ gì với mình.

Trước những bằng chứng này, người đàn ông khởi kiện vợ cũ ra tòa. Tòa phán quyết, căn nhà và chiếc xe thuộc tài sản chung của hai vợ chồng, bên cạnh đó phía người vợ sẽ phải trả 680.000 nhân dân tệ (khoảng 2.4 tỷ đồng) cho chồng cũ để bồi thường.

Từ một câu nói vu vơ của người hàng xóm, bà nội đứa trẻ đã phát hiện bí mật động trời - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi sự việc này được đăng tải lên mạng xã hội, cư dân mạng xứ Trung bình luận rằng, người vợ này quá tâm cơ, muốn lấy hết tài sản của chồng cũ. Không những không làm tròn trách nhiệm một người vợ mà cô ta còn không thèm chăm sóc con ruột của mình. Thật may mắn cuối cùng người đàn ông đã lấy lại được tài sản của mình.

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