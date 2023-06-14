Bỏ ra số tiền gần 3 triệu một ngày thuê người giả làm bạn gái, chàng trai nhận trái đắng

Thế giới 14/06/2023 16:12

Mặc dù đã thỏa thuận trước với nhau chỉ giả làm bạn gái, vậy nhưng khi về đến nhà của chàng trai, cô gái đã ở lỳ trong nhà suốt 2 tháng trời.

Hiện nay tại Trung Quốc nhiều người trẻ tuổi chưa muốn vội lập gia đình nhưng bố mẹ lại liên tục thúc giục. Vào những ngày Lễ, Tết các bạn trẻ thường có chung một mối lo đó là bị gia đình giục cưới. Chính vì vậy, một số dịch vụ thuê bạn gái đã nở rộ trong những năm gần đây.

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 Để bố mẹ yên lòng, Hoàng đã thuê một người giả làm bạn gái

Hoàng cũng giống như nhiều chàng trai khác, bố mẹ anh thường xuyên thúc giục con trai nhanh chóng tìm bạn gái, kết hôn. Vì là chuyện trọng đại cả đời nên Hoàng không muốn tìm đại một ai đó để kết hôn. Lần này, để trấn an bố mẹ, Hoàng nói dối rằng mình đã có bạn gái.

Trên thực tế Hoàng chưa có người yêu, để việc không bị bại lộ, anh đã tìm một cô gái trên internet và thuê cô gái này làm bạn gái của mình. Thù lao cho một ngày làm bạn gái của Hoàng là 800 nhân dân tệ (khoảng 2.8 triệu đồng). Giá khá cao nên cô gái đồng ý ngay. Sau khi chuẩn bị đồ đạc, Hoàng đưa cô gái này về giới thiệu với bố mẹ.

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 Hoàng bỏ ra số tiền gần 3 triệu đồng mỗi ngày để thuê cô gái này

Bố mẹ Hoàng rất vui khi thấy con trai mình đã tìm được bạn gái. Cô gái không chỉ xinh đẹp mà còn có tài nói chuyện và hiểu biết rộng. Bố mẹ Hoàng rất thích người “con dâu tương lai” này. Về phần cô gái, từ khi đến nhà Hoàng, cô rất hài lòng với điều kiện nhà trai vì vậy cô muốn biến giả thành thật, muốn trở thành bạn gái của Hoàng.

Vì được bố mẹ Hoàng quý mến, cô gái đã ở lỳ tại nhà chàng trai. Điều này khiến Hoàng vô cùng tức giận, ban đầu anh chỉ muốn thuê cô giả làm bạn gái nhưng người phụ nữ này lại muốn ở lại nhà của anh luôn. Hoàng muốn đuổi người phụ nữ này ra khỏi nhà nhưng cô không chịu đi, do sống cùng bố mẹ nên Hoàng không thể làm lớn chuyện, vì vậy anh đành bất lực để cô gái sống trong nhà mình suốt 2 tháng qua.

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 Vậy nhưng sau khi đến nhà Hoàng, cô gái lại ở lỳ ở đây luôn

Sau khi sự việc của Hoàng được đăng tải, cư dân mạng xứ Trung đã bàn luận sôi nổi. Nhiều người cho rằng, cô gái nắm bắt cơ hội quá nhanh, khi thấy điều kiện nhà trai quá tốt, cô đã biến giả thành thật khiến Hoàng không kịp trở tay. Cũng có thể do cô gái này không phải là hình mẫu phụ nữ lý tưởng của Hoàng nên anh đã một mực từ chối mối lương duyên này.

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