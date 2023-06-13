Mới đây, một công ty ra văn bản nghiêm cấm tất cả các nhân viên trong công ty có hành vi ngoại tình đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xã hội.

Theo 163, gần đây, một công ty ở Ôn Châu, Chiết Giang, Trung Quốc đã ban hành “văn bản đỏ” nghiêm cấm tất cả các nhân viên trong công ty có hành vi ngoại tình trong hôn nhân. Văn bản này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của các cư dân mạng xứ Trung và thu hút sự quan tâm của mọi tầng lớp xã hội. Đằng sau thông báo này của công ty là sự quan tâm đến cuộc sống hôn nhân của từng thành viên trong công ty, điều này liên quan trực tiếp đến sự phát triển và ổn định của công ty.

Gia đình của nhân viên hạnh phúc thì công ty mới ổn định và phát triển được - Ảnh minh họa: Internet

Với sự phát triển của xã hội ngày này, quan hệ hôn nhân và sự hòa thuận trong gia đình đã trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, vẫn còn một số người coi thường đạo đức hôn nhân cũng như những quy định của pháp luật về hôn nhân, rất nhiều người mặc dù đã có gia đình nhưng vẫn ngang nhiên ngoại tình. Vấn đề này không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống gia đình mà còn tác động trực tiếp đến sự phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy, để duy trì sự hòa thuận trong gia đình của mỗi nhân viên cũng như sự phát triển lâu dài của công ty, lãnh đạo một công ty ở Ôn Châu đã đặc biệt ban hành "văn bản đỏ" nghiêm cấm tất cả các nhân viên trong công ty ngoại tình.

Hy vọng rằng, với sự đồng lòng của người lao động và doanh nghiệp, tình trạng ngoại tình sẽ được kiểm soát - Ảnh minh họa: Internet

Việc doanh nghiệp này ra văn bản nghiêm cấm nhân viên ngoại tình để điều chỉnh hành vi của các thành viên trong công ty. Hy vọng rằng, thông qua sự chung sức của doanh nghiệp và người lao động có thể tạo ra một văn hóa doanh nghiệp hài hòa, thúc đẩy sự phát triển bền vững, ổn định của công ty và cả xã hội.

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