Mặc dù chỉ hai vợ chồng có chìa khóa nhà và két sắt nhưng trong 4 năm qua, gia đình chị Kim đã bị mất hơn 3 tỷ tiền mặt, điều này khiến chị bí mật lắp camera giám sát.

Theo Sohu, vào năm 2013, chị Kim sống ở Thượng Hải, Trung Quốc đã đến sở cảnh sát để trình báo sự việc trong tâm trạng hoảng loạn. Chị Kim khai rằng, trong 4 năm qua chị đã mất 1 triệu nhân dân tệ tiền mặt (khoảng 3.6 tỷ đồng). Cách đây không lâu, chị Kim vừa cất tiền mặt vào két sắt thì ngay ngày hôm sau nó đã biến mất, cảm giác vô cùng kỳ lạ. Chị Kim khai rằng, chỉ có chị và chồng chị - anh Trần là có chìa khóa nhà. Hai vợ chồng coi trọng sự riêng tư nên rất hiếm khi mời người thân và bạn bè đến nhà chơi. Người duy nhất thường xuyên đến nhà họ là dì Triệu – người làm vệ sinh theo giờ. Sau khi điều tra dì Triệu, cảnh sát phát hiện ra rằng, mặc dù dì Triệu thường xuyên đến nhà chị Kim để dọn dẹp nhưng dì Triệu không có nguồn thu nhập bất hợp pháp nào. Vì vậy dì Triệu không phải là đối tượng tình nghi.

Liên tục mất tiền trong két sắt, chị Kim nghi ngờ chồng mình là kẻ trộm Lúc này, chị Kim bàn bạc với anh trai mình, cả hai đều cho rằng số tiền trong két sắt chắc chắn bị anh Trần lấy mất. Vì anh Trần đầu tư chứng khoán nên cần tiền để bù đắp cho những khoản thua lỗ của mình. Ngoài ra, anh Trần là chủ gia đình, anh ta có chìa khóa và biết cụ thể thời gian của chị Kim. Lúc đầu chị Kim không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng nên chọn cách im lặng, vậy nhưng trong nhà liên tục bị mất tiền vô cớ nên chị Kim đã hỏi chồng, anh Trần liền trả lời rằng anh chưa bao giờ lén lấy tiền trong két sắt. Chị Kim cảm thấy chồng nói dối nên đã bí mật lắp camera giám sát, chị vẫn để tiền vào két sắt như thường lệ và tiền thì vẫn tiếp tục biến mất. Chị Kim lấy camera ra để kiểm tra thì phát hiện camera bị hư, không chụp được hình ảnh nào đáng giá. Đến lúc này, chị Kim khẳng định chồng mình đã làm việc đó. Khi cảnh sát chuẩn bị gọi anh Trần đến làm việc thì người này đã tự đến đồn cảnh sát.

Anh Trần cho biết, đúng là anh đã ở nhà vào ngày nhà anh mất tiền, vậy nhưng anh ko lấy tiền mà xem kẻ nào đứng sau sự việc này. Vào ngày xảy ra sự việc anh Trần nghe thấy tiếng động ở cửa, khi anh Trần chạy ra xem thì thấy có người dùng chìa khóa mở cửa nhà mình. Anh Trần quan sát thì phát hiện người này là nữ nhưng không nhận ra đó là ai. Vậy nhưng camera giám sát khu vực đã tìm ra tên trộm bí mật Sau khi cảnh sát kiểm tra camera giám sát công cộng thì phát hiện người phụ nữ mà anh Trần nói đến chính là Tiên Huyết Mai, người đã từng làm bảo mẫu ở nhà chị Kim vài năm trước. Trong khoảng thời gian này, Tiên Huyết Mai đã bí mật đánh thêm một bộ chìa khóa cửa và chìa khóa két sắt nhà chị Kim. Bên cạnh đó Tiên tìm hiểu thời gian của anh Trần và chị Kim, biết thứ 5 hàng tuần họ không có nhà, Tiên đã ngồi máy bay đến Thượng Hải vào thứ 4 hàng tuần rồi thuê phòng gần nhà chị Kim. Thứ 5, Kim sẽ lấy chìa khóa đến nhà chị Kim lấy tiền, sau đó người này sẽ trả phòng rồi lại ngồi máy bay trở về quê nhà Tứ Xuyên. Tiên Huyết Mai dùng số tiền trộm được từ nhà chị Kim xây một ngôi nhà ở quê và sống xa hoa suốt những năm qua. Sau khi sự việc bị bại lộ, Tiên bị tống vào tù còn chị Kim và anh Trần thì vô cùng sợ hãi khi biết bí mật này.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mat-hon-3-ty-tien-mat-trong-vong-4-nam-chu-nha-phat-hien-dieu-dang-so-sau-khi-bi-mat-lap-camera-giam-sat-591233.html