Cảnh sát phá cửa vào trong và đã tìm thấy hai xác chết, được biết cặp đôi vừa mới tổ chức đám cưới vào ngày hôm trước, căn phòng tân hôn của họ được khóa từ bên trong.

Theo 163, mới đây một vụ việc chấn động đã xảy ta tại Bahraich, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Một cặp vợ chồng mới tổ chức đám cưới vào ngày 30/5 đã tử vong ngay ngày hôm sau trong căn phòng được khóa từ bên trong.

Pratap Yadav 24 tuổi và Pushpa Yadav 22 tuổi được cho là đã kết hôn theo phong cách truyền thống kéo dài 2 ngày, hôn lễ được hoàn thành vào ngày 30/5. Sau khi hoàn tất mọi nghi lễ, cặp đôi chuyển đến phòng tân hôn của mình vào tối ngày 31/5, các thành viên khác trong gia đình sống tại phòng khác. Tuy nhiên, đến chiều ngày 1/6, người nhà phát hiện điều bất thường, cặp vợ chồng mới cưới đã lâu không ra ngoài nên đã báo cảnh sát.

Một ngày sau khi tổ chức đám cưới, cặp đôi được phát hiện đã chết trong phòng tân hôn - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi cảnh sát đến, mọi người phá cửa vào bên trong thì phát hiện hai vợ chồng đã chết trong phòng tân hôn. Trên cơ thể nạn nhân không có dấu hiệu thương tích nên công an đã loại trừ khả năng bị giết hại. Báo cáo khám nghiệm tử thi sơ bộ được công bố vào ngày 4/6 cho thấy, hai vợ chồng đã chết vì tim ngừng đập. Điều kỳ lạ là cặp đôi này đều còn trẻ và khỏe mạnh, cả hai đều không mắc bệnh tim. Trong lễ cưới, họ ăn đồ ăn giống với những người khác trong gia đình.

Các chuyên gia pháp y cho biết, căn phòng tân hôn của cặp vợ chồng mới cưới thiếu thông gió, không có quạt trần, không khí lưu thông không đủ nên không thể loại trừ khả năng dẫn đến tim ngừng đập là do ngạt thở. Tuy nhiên, các cơ quan nội tạng của hai vợ chồng đang được lưu giữ để tiếp tục điều tra.

Truyền thông địa phương nhắc nhở mọi người rằng, khó thở, mệt mỏi, đau lưng, đau ngực hoặc đau thắt ngực, tim đập nhanh, mồ hôi đổ nhiều, giảm thị lực, buồn nôn, ngất xỉu… đều là những dấu hiệu của ngừng tim. Nếu ai có những dấu hiệu này cần đặc biệt chú ý đến tình trạng sức khỏe của mình.

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